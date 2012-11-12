مرکز عرضه محصولات فرهنگی"سوره مهر" گشایش یافت

به گزارش خبرنگارمهر، ظهر دوشنبه مرکز عرضه محصولات فرهنگی هنری "سوره مهر" با حضور امام جمعه کرج ، مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سخنگوی شورای شهرکرج، مدیرکل اطلاعات استان، رئیس حوزه هنری، مشاور استاندار ورئیس دانشکده علمی کاربردی فرهنگ و هنر البرز، معاون مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های اسلامی، رئیس مشاور فرماندار و رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، مدیرکل اجتماعی استانداری و جمعی از اعضای شورای فرهنگ عمومی استان جنب مصلی کرج افتتاح شد.



دراین مرکز کلیه محصولات فرهنگی هنری " سوره مهر" با موضوعات "خانواده، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در قالب کتابخانه ای متشکل از نرم افزارها، کتب تخصصی هنر،کتاب کودک، محصولات فرهنگی فیلم، موسیقی و... از تولیدات انتشارات سوره مهر ، نشرساقی، روایت فتح و... عرضه می شود.

فروشگاه انتشارات "سوره مهر" در بلوار امامزاده حسن، جنب مصلی کرج واقع است.