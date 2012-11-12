۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

در کرج/

مرکز عرضه محصولات فرهنگی"سوره مهر" گشایش یافت

کرج - خبرگزاری مهر: ساعتی قبل مرکز عرضه محصولات فرهنگی سوره مهر در کرج با حضور جمعی از اعضای شورای فرهنگ عمومی استان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگارمهر، ظهر دوشنبه مرکز عرضه محصولات فرهنگی هنری "سوره مهر" با حضور امام جمعه کرج ، مدیرکل  تبلیغات اسلامی البرز، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سخنگوی شورای شهرکرج، مدیرکل اطلاعات استان، رئیس حوزه هنری، مشاور استاندار ورئیس دانشکده علمی کاربردی فرهنگ و هنر البرز، معاون مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های اسلامی، رئیس مشاور فرماندار و رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، مدیرکل اجتماعی استانداری و جمعی از اعضای شورای فرهنگ عمومی استان جنب مصلی کرج افتتاح شد.

دراین مرکز کلیه محصولات فرهنگی هنری " سوره مهر" با موضوعات "خانواده، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در قالب کتابخانه ای متشکل از نرم افزارها، کتب تخصصی هنر،کتاب کودک، محصولات فرهنگی فیلم، موسیقی و... از تولیدات انتشارات سوره مهر ، نشرساقی، روایت فتح و... عرضه می شود.

فروشگاه انتشارات "سوره مهر" در بلوار امامزاده حسن، جنب مصلی کرج واقع است.

