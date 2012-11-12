جشنواره فیلم کوتاه بام ایران آغاز به کار کرد/ اکران 18 فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم کوتاه بام ایران صبح امروز در سالن غدیر اداره ارشاد و فرهنگ و اسلامی شهر شهرکرد آغاز به کار کرد.

این جشنواره میزبان هنرمندان فیلم ساز مناطق زاگرس نشین است و هنرمندان 12 استان کشور با ارائه فیلمهای خود در این جشنواره شرکت کرده اند.

در نخستین روز برگزاری این جشنواره 18فیلم اکران می شود.

همچنین سه کارگاه آموزشی تصویر برداری در حاشیه این جشنواره برگزار می شود.

جشنواره فیلم کوتاه بام ایران به میزبانی شهرکرد22لغایت24 آبان ماه