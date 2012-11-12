۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

آیت الله شبیری زنجانی:

ریشه فداکاری‌های بسیج در ایمان به خداوند و اهل بیت(ع) است

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید گفت: سختی ها و مشکلات و فداکاری ها همچون شهادت شهدای اخیر بسیج در چابهار از طرف خداوند جبران شده و ریشه فداکاری‌های بسیج در ایمان به خداوند و اهل بیت(ع) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و هیئت رئیسه سازمان بسیج مستضعفین و پنج تن از معاونان بسیج با وی با اظهار رضایت از گزارش سردار نقدی در خصوص فعالیت ها و برنامه های گسترده بسیج گفت: از گزارش ارائه شده استفاده کرده و بابت توفیق این دیدار و لطف عزیزان تشکر می‌نمایم.

وی در خصوص گرامیداشت روز غدیر توسط بسیجیان در سراسر کشور اظهار داشت: اساس همه الطاف الهی غدیر و امیرالمومنین(ع) است و گل سرسبد عالم، پیامر عظیم الشان و اهل بیت(ع) هستند.

این مرجع تقلید فعالیت های فرهنگی بسیج را مبنای همه کارها دانسته و تصریح کرد: اینکه بسیج به فعالیت های فرهنگی توجه دارد به آن جهت است که ریشه همه مسائل در فرهنگ است و هر کس در هر جبهه ای بخواهد فعالیت کند باید مبنای فرهنگی داشته باشد.

آیت الله شبیری زنجانی فرهنگ را اساس کار دانسته و عنوان نمود: هر قدر زحمت و تلاش بسیجیان بیشتر باشد، بسیار بیشتر از آن خداوند به انسان پاداش می دهد.

وی پاداش الهی را حتمی و ضروری دانست و بیان کرد: سختی‌ها و مشکلات و فداکاری‌ها همچون شهادت شهدای اخیر بسیج در چابهار از طرف خداوند جبران شده و ریشه فداکاری های بسیج در ایمان به خداوند و اهل بیت می‌باشد.

استاد حوزه علمیه قم در پایان با دعای خیر در حق بسیجیان اظهار داشت: انشاء الله با اخلاص کامل موفق بوده و پاداش را به بهترین وجه در همه عوالم از خداوند دریافت خواهید کرد.

