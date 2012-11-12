حضور مدیران ارشد مازندران و وزیر کشور در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی حسینی اظهار داشت: روز سه شنبه وزیر کشور به همراه استاندار مازندران و معاونان در مجلس حضور خواهند یافت تا به برخی ابهامات نمایندگان پاسخ قانع کننده دهند.



وی افزود: در روزهای گذشته مسئولان ارشد مازندران در طرح تحقیق و تفحص از استانداری، پاسخ های کتبی ارائه دادند که به دلیل قانع نشدن نمایندگان مازندران از پاسخ مکتوب مدیران ارشد استان تصمیم گرفته شد تا در مجلس جلسه ای حضوری برگزار شود.



حسینی گفت: توزیع اعتبارات در مازندران ، سوء مدیریت برخی مدیران استانی، بیکاری جوانان از دلایلی است که مسئولان ارشد مازندران را به مجلس کشانده است تا با ارائه گزارشات و توضیحات لازم نمایندگان مردم را از وضع موجود مطلع سازند.

احمد علی مقیمی، نماینده مردم شرق مازندران در مجلس، نخستین بار موضوع تحقیق و تفحص از استانداری مازندران را مطرح کرده است.