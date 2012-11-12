درخواست پزشکان برای خروج از سازمان پزشکی قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شجاعی با اشاره به مشکلات سازمان در تأمین نیازهای اولیه و تأثیر آن در کند شدن سرعت رشد علمی مجموعه سازمانی، گفت: گر چه قدم‌های بسیار خوبی در جهت رشد علمی سازمان برداشته شده اما مشکلات سازمان به گونه ای است که مدیران، بیشتر وقت خود را صرف پشتیبانی اولیه از فعالیت‌های سازمان می‌کنند بنابراین کمتر به ارتقای علمی سازمان، نظارت و بازرسی می پردازند.

وی به مشکلات کلی سازمان در حوزه های مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه ما در تأمین حداقل نیروی انسانی مورد نیاز در سازمان با مشکلات بسیار مواجهیم و در کنار آن کمبود تجهیزات و بودجه و اعتبار نیز مشکلات سازمان را دو چندان کرده ‌است.

شجاعی گفت: در بحث بودجه تفاوت کاری سازمان با دستگاههای دیگر باید مورد توجه مسئولان و تصمیم گیران قرار گیرد زیرا بودجه های جاری در این سازمان نه تنها صرف پرداختهای پرسنلی می شود بلکه بخش عمده‌ای از آن صرف خرید مواد مصرفی آزمایشگاه‌ا و سایر بخشهای سازمان خواهد شد که با توجه به افزایش قیمتها و بالا بودن حجم مراجعات باید اعتبارات مربوط نیز افزایش یابد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: این سازمان در بخش نیروی انسانی با مشکلات بسیاری دست به گریبان است و با توجه به محدودیت‌های موجود از پزشکان معاضدتی برای جبران بخشی از این کمبود بهره می گیرد. از سویی حق‌الزحمه این افراد باید از محل بودجه های جاری پرداخت شود که در صورت ناکافی بودن اعتبارات از همکاری مؤثر این همکاران نیز بی بهره خواهیم شد.

وی یادآور شد: نامناسب بودن شرایط محیطی، آثار و تبعات جسمی و روحی زیانباری برای همکاران ایجاد کرده و بیشتر تلاش سازمان معطوف به تهیه حداقل نیازهای اساسی برای فراهم کردن شرایط محیطی مناسب و رفع مشکلات معیشتی آنان شده است.