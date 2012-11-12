  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۹

خداحافظی سهرابی از اوقاف مازندران/ علیزاده جایگزین شد

ساری - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سیف الله سهرابی، مدیرکل نکایی اوقاف و امور خیریه مازندران، جای خود را به ستار علیزاده گیلانی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که کمتر از هفت ماه به پایان دولت دهم باقیمانده نماند، در حکمی از سوی حجت‌الاسلام محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، حجت الاسلام ستار علیزاده به سمت مدیرکل جدید اوقاف و امور خیریه مازندران منصوب شد.

علیزاده اصالتا اهل استان گیلان بوده و پیش از این ریاست اداره اوقاف شهرستان رشت را عهده دار بوده است.

سهرابی که نزدیک به پنج سال سکاندار اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران بوده و خدمات شایانی در کارنامه مدیریتی خود دارد، بعنوان مشاور رئیس سازمان اوقاف کشور منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، پنجشنبه هفته جاری در شهرستان ساری برگزار می‌ شود.

کد مطلب 1741835

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها