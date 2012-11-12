خداحافظی سهرابی از اوقاف مازندران/ علیزاده جایگزین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که کمتر از هفت ماه به پایان دولت دهم باقیمانده نماند، در حکمی از سوی حجت‌الاسلام محمدی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، حجت الاسلام ستار علیزاده به سمت مدیرکل جدید اوقاف و امور خیریه مازندران منصوب شد.



علیزاده اصالتا اهل استان گیلان بوده و پیش از این ریاست اداره اوقاف شهرستان رشت را عهده دار بوده است.



سهرابی که نزدیک به پنج سال سکاندار اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران بوده و خدمات شایانی در کارنامه مدیریتی خود دارد، بعنوان مشاور رئیس سازمان اوقاف کشور منصوب شد.



مراسم تودیع و معارفه مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، پنجشنبه هفته جاری در شهرستان ساری برگزار می‌ شود.