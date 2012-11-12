تور خبری یک روزه خبرگزاری های هرمزگان در قشم اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فروغ مسلم زاده ظهر دوشنبه در نشست خبری که در خانه مطبوعات برگزار شد، اظهار داشت: تور خبری یک روزه قشم بعد از دهه اول محرم با حضور خبرگزاری های استان و با بازدید از مناطق صنعتی و نشست با تعدادی از مدیران اجرایی این جزیره برگزار خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت: اردوی دو روزه از شهرستان خمیر نیز در قالب بازدید از کارخانه سیمان و نشست با مدیرعامل این کارخانه انجام خواهد شد.

مسئول کمیته امور رفاهی و فرهنگی خانه مطبوعات هرمزگان افزود: هم چنین بازدید از آثار تاریخی شهر فین نیز در قالب یک اردوی یک روزه از دیگر برنامه های این کمیته خواهد بود.

مسلم زاده تور خبری از منطقه سیاهو و غار نمکی خرسین با هدف شناخت بیشتر این منطقه و انعکاس مشکلات و ظرفیت های سیاهو و همچنین بازدید از زندان مرکزی بندرعباس را از دیگر برنامه های در دست اقدام عنوان کرد.

مسئول کمیته امور بانوان خانه مطبوعات هرمزگان در پایان استفاده از استخر شنا به صورت نیم بها را بخشی دیگر از برنامه های کمیته فرهنگی و رفاهی تا پایان امسال خانه مطبوعات استان اعلام کرد.