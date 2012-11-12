استکبار جهانی قصد به چالش کشیدن نظام دینی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال هاشمی ظهر دوشنبه در جمع قضات دادگستری نیشابور در نمازخانه این اداره، اظهارکرد: در صورتی که هماهنگ عمل نکنیم استکبار مدعی میشود که تفکر دینی نمیتواند حکومت تشکیل دهد و نظام را اداره کند در حالی که ما اداره دنیا را بر اساس آموزههای دینی به نحو مطلوب داریم.
وی اظهار داشت: استکبار به دنبال نابودی ارزشهای الهی است که توسط امام در این کشور احیا شد.
معاون استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه ارزش وجودی انسانها به نگاه، باور و اعتقاد آنها بستگی دارد، تصریح کرد: افتخار میکنیم که اعتقاد ما اسلامی است و شیعه جعفری هستیم و مدام بر ولایتپذیری تاکید میورزیم.
هاشمی تاکید کرد: در نیت به خدمتگزاری نباید جز رضای خدا چیز دیگری دیده شود.
وی خاطرنشان کرد: خدمات باید هدفمند و از اتحاد و انسجام لازم برای خلق خدا برخوردار باشد.
رئیس شورای تامین نیشابور با بیان اینکه ما داعیه مدیریت دینی و طرز اداره جهان را داریم، بیان کرد: استکبار جهانی نظام حاکمیت اسلامی را به مبارزه طلبیده است.
هاشمی با اشاره به در پیش بودن انتخابات در یک سال آینده، گفت: باید حواس مسئولان نسبت به شرایط سخت پیش رو جمع باشد.
معاون استاندار خراسان رضوی یادآور شد: دشمن جنگ مستقیم را رها کرده و با تحریمها به جنگ جدی نظام آمده است.
هاشمی عنوان کرد: باید به بازار کمک کنیم و به دنبال بگیر و ببند نباشیم و در عین حال با افراد خاطی که میخواهند نظم بازار را مختل کنند، برخورد کنیم.
فرماندار نیشابور تاکید کرد: مباحث معیشتی بسیار سنگینی وجود دارد که باید با جدیت کار کنیم و به حاشیه نرویم.
هاشمی با بیان اینکه مسئولان در تهران و مراکز استان مسئولیت سنگینتری دارند، تصریح کرد: انتظار این است که اتحاد مسئولان در این اوضاع برقرار باشد.
