به گزارش خبرگزاری مهر طلایی با اشاره به استقبال مخاطبان از شب آفتابی افزود: این مخاطبان دو پیام مهم برای مسئولان فرهنگی دارند که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی توضیح داد: در وهله اول این استقبال نشان می دهد جامعه ما هنر ارزشی، معنوی و دارای پیام و محتوای مبتنی بر ارزش های دینی و انقلابی را در هر شرایطی هم لازم دارد و هم استقبال می کند؛ برخلاف ذهنیت برخی که فکر می کنند مردم نسبت به هنر دینی بی توجه هستند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این حضور از سوی دیگر تاکیدی است بر اینکه جامعه ما به چنین برنامه هایی بسیار نیازمند است و باید برای افزایش و تقویت آن اقدامی موثر صورت بگیرد.

طلایی با اشاره به نشستی با مسئولان برگزاری شب آفتابی گفت: تلاش ما این است که نشستی مشترک با دست اندرکاران برنامه شب آفتابی، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و معاونت فرهنگی- اجتماعی شهرداری برگزار کنیم تا زمینه ای مناسب برای اجرای شش ماهه این اثر فاخر در تهران ایجاد شود. حتی می توان شرایطی فراهم کرد تا علاقه مندان از دیگر استان های کشور نیز بتوانند به سهولت در این برنامه حاضر شوند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به داستان های روایت شده در شب افتابی افزود: اگر محدودیت زمانی را در نظر بگیریم، باید گفت بهره برداری حداکثری از موضوعات شده است. یعنی در این زمان دو ساعته هیچ چیز دیگری نمی شد به داستان اضافه کرد و این گزینش ایجازگونه اما دربرگیرنده، بسیار قابل تحسین است.

یادآور می شود کارگردانی این اثر فاخر که حاوی برش هایی هنرمندانه از وقایع مهم تاریخی، از حضرت آدم(ع) تا حضرت امام زمان(عج) است را بهزاد بهزادپور بر عهده دارد.