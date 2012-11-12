۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

در کرمانشاه

برگزارکنندگان کنگره بین المللی شعر مقاومت اسلامی تجلیل شدند

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: طی مراسمی دست اندرکاران، مجریان و برگزار کنندگان سومین کنگره بین المللی شعر مقاومت اسلامی در کرمانشاه، با حضور معاون فرهنگی سازمان بسیج کشور با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین و دبیر کنگره بین المللی شعر مقاومت در این آیین که در تالار بعثت سپاه نبی اکرم (ص) شهر کرمانشاه برگزار شد، گفت: به خود می بالیم که در استان مرزی کرمانشاه توانستیم عظمت و شکوه ایران اسلامی در بخش فرهنگی را به گوش جهانیان برسانیم.

سردار بهروز اثباتی افزود: خوشبختانه مسئولین استان کرمانشاه توانستند با توانمندی خاصی قابلیت های فرهنگی بر گزاری این کنگره را خیلی خوب و انسجام یافته که نشان از ظرفیت های خاص و نهفته در این استان است، را به نمایش بگذارند.

در این مراسم از استاندار کرمانشاه، معاون سیاسی و امنیتی استانداری، فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان و مسئولین کمیته های برگزاری سومین کنگره بین المللی شعر مقاومت اسلامی با اهدای لوح سپاس تجلیل بعمل آمد.

