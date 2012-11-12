به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنفرانس بین‌المللی که غضنفر رکن آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت و چند تن از شخصیت‌های سیاسی کشورهای همسایه نیز حضور داشتند، پیام آیت الله تسخیری مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام توسط "محمدحسین رئیس زاده" مشاور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور لبنان قرائت شد.

آیت الله تسخیری در پیام خود با بیان اندیشه تکفیری گفت: این فکر مصیبت بزرگی است که امت به آن دچار شده است و راه هرگونه عقلانیت، منطق و آزادگی را در تعامل بین انسان‌ها، گفتگو و اجتهاد می‌بندد و هیچ مجالی به وحدت و اخوت نمی‌دهد.

رئیس شورایعالی مجمع تقریب مذاهب اندیشه‌های تکفیری را عامل طرد و حذف دیگران و تجاوز به حقوق انسانی پیروان مذاهب و در نتیجه محرومیت آنان از حق حیات دانست.

در این کنفرانس همچنین شیخ احمد الزین، رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمان طی سخنانی از شرکت کنندگان در کنفرانس پرسید: به کسی که اسلحه حمل می‌کند، الله اکبر گویان به سمت دیگران شلیک می‌کند و مسلمانی را که به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر اعظم(ص) شهادت داده است، به قتل می‌رساند، چه باید گفت؟ ما تأکید می‌کنیم که "حق انسان در زندگی یک حق مقدس است که هتک حرمت آن به هیچ وجه مجاز نیست."

از سوی دیگر، عمر البرزنجی، سفیر عراق در لبنان نیز خواستار تشکیل هیئت جهانی گفت‌وگو و یک حرکت واقعی از سوی علمای مسلمان در مقابله با تکفیر و تکفیری‌ها شد.

وی خاطرنشان ساخت: برداشت‌های غلط از دین اسلام آنان را به این نتیجه رسانده است که می‌توانند با کشتن مردم به خداوند متعال نزدیک شوند. و این یک مصیبت بزرگ در جهان اسلام است.

"عصام غندور" رئیس هیئت امنای وقف و توسعه اسلامی یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس بود که در سخنان خود از علمای امت اسلامی خواست تا در انجام وظیفه اصلی خود و ایستادگی در مقابل تکفیری‌ها وحدت داشته باشند.

کنفرانس بین المللی "دین اسلام و حرمت خون افراد بی‌گناه" شنبه ۲۰ آبان‌ماه آغاز به کار کرده و امروز به کار خود خاتمه می‌دهد. در این کنفرانس محورهایی چون "نفس انسانی در دین اسلام" و "قتل نفس؛ انتحار یا شهادت" مورد بحث قرار گرفت.