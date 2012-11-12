۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

ایمانی فر عنوان کرد:

شورای امربه معروف ونهی از منکر در ادارات گچساران تشکیل می شود

گچساران-خبرگزاری مهر: رئیس ستاد احیاء امربه معروف ونهی از منکر گچساران گفت: شورای امربه معروف ونهی از منکر در ادارات گچساران تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ایمانی فر صبح دوشنبه در جلسه ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر شهرستان گچساران گفت: درحالی که دشمنان اسلام و انقلاب هجمه سنگینی به فرهنگ کشور را آغاز کرده اند توجه ادارات ودستگاه ها به اجرای هرچه بهتر این دستور الهی بسیار تاثیرگذار است.

وی بیان داشت: در این راستا 300 مربی برای آموزش امربه معروف نهی از منکر در سطوح ابتدایی تا دانشگاه سازماندهی می شوند.

ایمانی فر یادآور شد: برنامه های هفته احیاء امربه معروف ونهی از منکر از 26 آبان تا دو آذر و با شعار "تذکر لثانی وظیفه همگانی" آغاز می شود.

وی با بیان اینکه تذکر لثانی و پرهیز از خشونت در سطح جامعه از تهاجم فرهنگ های بیگانه در بین نسل جوان پیشگیری می کند، اظهار داشت: شورای امربه معروف ونهی ازمنکر ادرات باید گزاش ماهیانه وسالیانه خود را به ستاد احیاء امربه معروف ونهی از منکر شهرستان ارسال کنند.

رئیس ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر شهرستان گچساران تصریح کرد: هیئت های عزاداری در ایام عزاداری حسینی می بایست افرادی را برای تذکر لثانی امربه معروف و نهی از منکر به ستاد احیاء شهرستان گچساران معرفی کنند تا آموزش های لازم را برای این امر فرا گیرند.

