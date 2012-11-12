7 مهارت آموز کرمانی به اردوی آمادگی مسابقات جهانی آلمان راه یافتند

مریم زارع نسب در گفتگو با خبرنگار مهر از راهیابی هفت نفر از مدال آوران دوازدهمین و سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت از استان کرمان به اردوهای آمادگی مسابقات جهانی آلمان خبر داد و افزود: این افراد در رشته های ساخت و تولید تیمی، فناوری اتومبیل، کنترل صنعتی، الکترونیک و صافکاری خودرو به اردوهای آمادگی مسابقات جهانی راه یافته و ضمن رقابت با مدال آوران سایر استان ها، نفر برتر به مسابقات جهانی مهارت آلمان اعزام خواهد شد.

وی ورود رشته های فنی به مسابقات کشوری و جهانی را تحولی بزرگ در کسب مهارت و تغییر فرهنگ کار در جامعه دانست و ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان متولی امر آموزشهای حرفه ای، مسابقات ملی مهارت را به منظور ترغیب جوانان به مهارت آموزی به صورت سالانه برگزار می کند.

زارع نسب از تغییر فرهنگ شغل در جامعه به عنوان یک موضوع مهم در حل مشکل بیکاری یاد کرد و گفت: خوشبختانه امروز کارخانجات و صنایع ما نیز به دنبال افرادی هستند که علاوه بر آموزش های تئوری و آکادمیک بصورت عملی نیز مهارت داشته باشند و اثبات شده کسی که مهارت داشته باشد بیکار نمی ماند.

وی تبادل تجربیات از طریق سمینار و مسابقات به منظور ارتقاء مهارت جوانان و نیروی کار، اشاعه اطلاعات در زمینه استانداردهای مهارت، تشویق جوانان برای آموزش های متناسب با شغل، ایجاد تسهیلات در ارتباطات و دیدارها میان مسئولین و کارشناسان سازمانهای آموزش فنی و حرفه ای در سراسر دنیا و تبادل اطلاعات و تجارب میان جوانان متخصص سراسر دنیا را از اهداف سازمان جهانی مهارت(IVTO) در این مسابقات اعلام کرد.

این مسئول با اشاره به کسب رتبه ششم دنیا در المپیاد 2011 لندن توسط تیم ملی المپیاد مهارت جمهوری اسلامی ایران و ارتقای 10 رتبه ای نسبت به 2009 کانادا، گفت: در مسابقات دوره قبل از استان کرمان، امین ایرانمنش و پژمان پیلتن بعنوان مهارت آموز و کارشناس- داور رشته فناوری خودرو به مسابقات جهانی راه یافتند و امسال نیز به کسب موفقیت در عرصه استانی و جهانی امیدواریم.

چهل و دومین دوره مسابقات جهانی مهارت دوم الی هفتم جولای سال 2013 برابر با تیرماه 92 در شهر لایبزیک آلمان برگزار خواهد شد.

