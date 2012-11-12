به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت دویستمین سال ورود صنعت چاپ به ایران با تجلیل از پیشکسوتان حوزه صنعت چاپ، معرفی و تقدیر از برگزیدگان یازدهمین دوره مسابقات صعت چاپ، ارائه آثار منتخب چاپی به صورت نمایشگاهی روز پنج‌شنبه 25 آبان‌ماه در تالار وحدت برگزار خواهد شد.

این مراسم قرار بود به همت دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریورماه سال جاری و همزمان با روز صنعت چاپ برگزار شود که به دلیل همزمانی اجلاس سران جنبش عدم تعهد، به بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران موکول شد.

بر همین اساس مراسم بزرگداشت دویستمین سال ورود صنعت چاپ به ایران ساعت 15 روز پنج‌شنبه 25 آبان‌ماه با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی، مسئولان کشوری و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تالار وحدت برگزار خواهد شد.