پوشش بیمه سلامت دهان دندان نیاز بهداشت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه ظهر دوشنبه در اجلاس بین المللی مسئولین عالی رتبه حوزه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت: با مستند کردن مشکلات در زمینه تحت پوشش بیمه قرار دادن سلامت دهان و دندان می توان اقدام به برنامه ریزی کرد و این گونه گردهمایی نیز کمک موثری برای حرکت به این سمت بشمار می روند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه شبکه های درمانی خود و تربیت نیروی درمانی توفیق مناسب در کنترل بیماریها واگیردار و خطرناک بدست آورده و همچنین کیفیت زندگی،طول عمر و امید به زندگی در سالهای بعد از انقلاب پیشرفت داشته است.

رئیس علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه بار ناشی از بیماریها به خصوص دهان و دندان در کشورهای درحال توسعه زیاد است ادامه داد: عوامل تاثیر گذار بر کنترل سلامت مردم قسمتی به مسایل بهداشتی و علوم پزشکی و قسمتی دیگر نیز به مسائل اقتصادی و اجتماعی برمی گردد.

وی تاکید کرد: در کنار برنامه ریزیها و همکاری مسئولین در زمینه فراهم کردن بهداشت عمومی نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی را نمی توان فراموش کرد.

ایمانیه اظهار داشت: با کنترل نکردن بیماریهای ناشی از دهان و دندان افزایش طول عمر در کشور ما و منطقه بار جدیدی ایجاد می کند که در سالهای سالمندی و افزایش عمر و بیماریهایی خاص در کنار بیماریهای ناشی از افزایش سن ایجاد میشود.

رئیس علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: تغییر روش زندگی و رفتن جامعه از حالت سنتی به صنعتی بیماریهای خاص مانند مسئله سلامت دهان و دندان ایجاد میکند که برای پیشگیری نیاز به برنامه ریزی است.

وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی و دیگر مراکز علمی درمانی موظف به انجام برنامه های مرتبط با بهداشت عمومی وبا همکاری دیگر سازمانها هستند که خوشبختانه در این موضوع شاهد همکاری فرا دانشگاهی هستیم.

ایمانیه با اشاره به فعالیت های اخیر در حوزه سلامت دهان و دندان افزود: تاسیس پارک سلامت دهان و دندان با همکاری شهرداری که روزانه بیش از 40 دانش آموز را وزیت می کند، ادغام برنامه های سلامت دهان و دندان، فعال سازی دانشجویان دندانپزشکی شعبه بین الملل دانشگاه شیراز در راستای آمده کردن دانشجویان برای خدمت رسانی به مردم از جمله فعالیتهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

رئیس علوم پزشکی شیراز افزود: ایجاد واحدهای سیار علوم پزشکی ،راه اندازی سه مرکز ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان برای معلولین و یک مرکز مخصوص بیمارانHIV و هپاتیت ، تربیت 50 کاردان بهداشت دهان و دندان برای اعزام به 50 روستا که بیشتر سعی شده افراد بومی همان روستا باند از دیگر برنامه های اجرایی است.