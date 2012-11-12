سیل خطیرکوه تلفات جانی نداشت/ایجاد خسارت به تاسیسات زیربنایی و اراضی کشاورزی

احمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه با بارش شدید باران، روستاهای چاشم، لرد، رودبار، پاقلعه، کمرود و زرشک دره شهرستان مهدیشهر دچار خسارت شده اند، افزود: سیل شب گذشته به تاسیسات زیربنایی، اراضی کشاورزی، واحدهای مسکونی و راه این روستاها خساراتی وارد کرد.

وی افزود: بارش شدید باران و وقوع سیل منجر به خرابی بخشهایی از محور ارتباطی شش روستای واقع در منطقه خطیرکوه و تاخیر در امداد رسانی به سیل زدگان شد به طوریکه نیروهای امدادی ساعت دو بامداد امروز دوشنبه موفق به امداد رسانی به مناطق سیل زده شده اند.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سمنان همچنین ضمن اشاره به این مطلب که سه اکیپ به این مناطق اعزام شده بودند اظهار داشت: کار امداد و نجات اکیپ ها تمام شده و در حال حاضر یک اکیپ راه در سطح محور چاشم و خطیر کوه در حال برداشت رسوبات آورده سیل است.

طاهری با اشاره به اینکه همان طور که می دانیم سیل از بلایای طبیعی است که همه ساله در گوشه و کنار دنیا اتفاق می افتد و باعث خسارت های مالی و جانی زیادی می شود، اظهار داشت: خوشبختانه این سیل تلفات جانی و مصدوم نداشته است.

وی بیشترین میزان خسارت به منازل مسکونی و راه های ارتباطی را در دو روستای لرد و پاقلعه و باغهای روستای بندبن اربین و شش روستای منطقه ذکر کرد.

طاهری با بیان اینکه به گفته شاهدان عینی سیل اخیر در این منطقه در 10سال گذشته بی سابقه بوده است، اظهار داشت: با توجه به فعال بودن سامانه بارش زا طی امروز و فردا احتمال جاری شدن سیل در دامنه جنوبی البرز وجود دارد.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سمنان با اشاره به اینکه بعلت نبود ایستگاه باران سنجی در این منطقه امکان ثبت میزان بارندگی وجود ندارد، افزود: سطح وسیعی از این منطقه در محاصره سیل قرار گرفته است.

وی در خاتمه با بیان اینکه روش های اصلی مهار سیلاب از زمان های دور از جمله احیاء جنگلها، احداث سیل بندها، سدها، مخازن و کانال های سیلاب بر است، افزود: احتمال وقوع سیلاب تقریبا در تمامی نواحی بسته به شرایط موجود دارد.