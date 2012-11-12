به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا آشتیانی پیش از ظهر دوشنبه در دوره آموزش توجیهی اصناف قم که در سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد اظهار کرد: خلقت انسان برای این نبوده که عدهای ارذل و اوباش و مفسد در جامعه وجود داشته باشند.
وی احیای امر به معروف و نهی از منکر را زمینهساز برچیدهشدن گناه و فساد دانست و افزود: بر اساس روایات وارده، آمران به معروف و ناهیان از منکر، صاحبان فضل و از پاکان هستند که راه مقدس و پاک اهل بیت(ع) را ادامه میدهند.
به گفته آشتیانی اهل بیت با تمام توان در این راه ایستادگی کردند و از مال و جانشان گذشتند تا دین خدا برقرار باشد.
نماینده مردم قم در خانه ملت اظهار کرد: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نباشد و خدای ناخواسته انسانهای شایستهای نباشند که راه انبیای الهی را ادامه دهند، بشریت از صلاحیت بقا میماند و بلاهای مختلف، آنها را نابود میکند.
حجتالاسلام آشتیانی در مقایسهای بین نیاز بدن به گلبولهای سفید و اهمیت تذکر لسانی در جامعه اسلامی تصریح کرد: بدن ما میلیونها سرباز به عنوان گلبول سفید دارد که به میکروبهای مضر هجوم میبرند و آنها را نابود میکنند. ساختار اجتماع هم مثل بدن انسان است و انسانهای پاک و فاضل باید جلوی آلودگی و فسادی که در جامعه یا خانوادهای رشد پیدا میکند را بگیرند.
وی ادامه داد: اگر گلبول سفید در بدن انسان نمیبود هیچ انسانی حتی در مدت کوتاهی زنده نمیماند؛ آمران به معروف هم سربازانی هستند که در حفظ اجتماع نقش مهمی دارند.
حجتالاسلام آشتیانی تاکید کرد: اگر آمران به معروف و ناهیان از منکر دچار خمودی و سستی شوند و آلودگیها را خنثی نکنند جامعه تباه میشود.
وی با بیان اینکه بقا و حیات جامعه به واسطه انسانهایی است که دنبال حفظ جامعه هستند خطاب به آمران به معروف گفت: منزلت و جایگاه خودتان را حفظ کنید، چراکه تلاش شما برای حفظ دین و بقای جامعه مهم است.
وی تاکید کرد: از معتمدان انتظار میرود که در هفته امر به معروف و نهی از منکر در مجالس عزاداری از تذکر لسانی صحبت کنند تا فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر ترویج شود.
حجتالاسلام آشتیانی پیشنهاد کرد که اتاق فکری متشکل از نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و سایر نهادها ایجاد شود تا با برنامهریزیهایی که در این اتاق انجام میشود، شهر قم به عنوان الگوی تذکر لسانی باقی بماند.
