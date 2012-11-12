ایران کمترین میزان وقوع جرم را دارد/ استفاده از محرم برای تبلیغ ارزشها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر ذوالقدر ظهر دوشنبه در مراسم همایش مبلغین و روحانیون استان، یکی از شاخص های جرم را در آمار پرونده های قضایی یاد کرد و گفت: در سال گذشته تعداد پرونده های قضایی نسبت به سال 89، 25 درصد رشد داشته که این رقم روند صعودی را در پرونده های قضایی می رساند.

وی افزود: جرم یک پدیده و خطر جهانی است و تنها مختص ایران نیست که در این راستا ایران وضعیت خوبی را در وقوع جرائم در دنیا دارد.

ذوالقدر، ماه محرم و صفر را یک فرصت خوب برای ترویج و تبلیغ دین در جامعه یاد کرد و افزود: در این راستا باید نهایت استفاده را از ماه محرم کرد.

وی اظهار داشت: ماه محرم نقش بی بدیل در پیروزی انقلاب داشته و همیشه این ماه محرم و صفر بوده که باعث شده همیشه این انقلاب ماندگار و پایدار در همه عرصه ها قدم بر دارد .

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ترویج و گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر منجر به کاهش آسیب ها و ناهنجاری های مختلف در جامعه می شود.

ذوالقدر فلسفه قیام حضرت امام حسین(ع) را امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و افزود: توجه به این موضوع مهم می تواند بسیاری از آسیب های اجتماعی را به حداقل کاهش دهد.

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، ماه محرم را فرصت طلایی برای ترویج و توسعه امر به معروف و نهی از منکر یاد کرد و گفت: در این ماه باید امر به معروف و نهی از منکر توجه شود و این فریضه به خوبی در این ماه تقویت شود چرا که در کاهش جرایم بسیار موثر است.

ذوالقدر تاکید کرد:انقلاب با محرم 1342 شروع شد و در این راستا این محرم بود که دشمن را خاموش کرد بنابراین باید ارزش و منزلت محرم به خوبی احیا شود.

وی افزود: روحانیون در همه مقتضیات زمانی پا به پا نظام مردم را هدایت می کردند و با رسالتی که داشتند همیشه نسبت به افزایش بصیرت دینی و سیاسی مردم آن لاین بودند.

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ایران در 10 سال اول انقلاب فتنه ها و توطئه های فراوانی را از سوی دشمن غاصب دید و اکنون هم دشمن با تهاجم فرهنگی، تهاجم سیاسی و بی ثباتی سیاسی با تمام قوا به میدان آمده و درصدد از بین بردن ارزشهای دینی و اسلامی در ایران است.

ذوالقدر تاکید کرد: هدف دشمن از این فشار و فتنه و تهاجم ها این است که که مردم را نسبت به نظام ناراضی کند و مردم نظام را تحت فشار قرار دهند و آنها را از نظام و دین دور کنند.

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ماه محرم فرصت بسیار خوبی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و کاهش جرایم است چرا که در این ماه روحها لطیف تر بوده و دلها بیشتر متوجه خدا است.

ذوالقدر نقش روحانیت را در کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار موثر اعلام کرد و گفت: روحانیون با رسالت تبلیغی خود می توانند از بروز آسیبهای اجتماعی جلوگیری کنند چرا که در جاهایی که روحانیون بودند جرایم کمتری اتفاق افتاده است .

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت : اگر در جامعه تقوا و اخلاق اسلامی و دینی توسعه و تقویت شود جرم و گناهی اتقاق نمی افتد چرا که ریشه همه آسیبها و جرم ها از بی ثباتی اخلاقی و دینی است .

دشمن جوانان را تیررس عملیاتی کردن نقشه های شوم خود قرار داده است

وی گفت: در این راستا جوانان بیشتر دچار جرم می شوند چرا که بیشترین جرایم در سنین 20 تا 35 سال در ایران اتفاق می افتد.

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: دشمن و استکبار با تزریق مواد مخدر به جوانان ایران می خواهد پتانسیل ایران را ضعیف کند چرا که جوانان پتانسیل ما هستند و از کار می افتند چرا که استکبار جوان را تیررس عملیاتی کردن نقشه های شوم خود قرار داده است.

ذوالقدر ادامه داد: بی حجابی و بد پوششی، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، عدم ثبات اخلاقی و ماهواره و اینترنت ریشه جرم در کشور است که اینها باید در جامعه آسیب شناسی شوند.

وی افزود: در این راستا حوزه ها علمیه به عنوان یک مکان که تربیت طلاب و روحانی را دارد می تواند در کاهش جرایم و آسیبها موثرواقع شود .

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت:روحانیون نقش اثر گذاری می توانند در کاهش جرم ایفا کنند چرا که روحانیون ظرفیت بسیار طلایی برای جامعه هستند.

ذوالقدر گفت: ماه محرم ماه مغتنمی برای توسعه و تقویت ارزشهای دینی و تقویت اخلاق اسلامی در جامعه است که در این راستا باید از این ظرفیت بالقوه به خوبی استفاده شود.

وی یادآور شد: هم اکنون آسیب های اجتماعی از جمله مهمترین و پر اهمیت موضوعات دولتمردان در اقصی نقاط جهان محسوب می شود.

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه محرم و صفر نقش بی بدیلی در حفظ و صیانت از دین اسلام دارد،‌ گفت: عاشورا یک حماسه تاریخی و فراموش ناشدنی در تاریخ اسلام است.

ذوالقدر افزود: انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از حادثه عظیم عاشوراست که با رهبری مدبرانه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مشارکت فعالانه مردم بنیان نهاده شد.