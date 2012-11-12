نباید فضای امن برای اهل منکر ایجاد کنیم/ انسجام داخلی راهکار ایستادگی در برابر دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری پیش از ظهر دوشنبه در دوره آموزش توجیهی اصناف قم که در سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد اظهار کرد: کارنامه اصناف نشان می‌دهد که این قشر همیشه به دنبال تقویت اسلام و تشیع و مرجعیت و ولایت فقیه بوده‌اند.



وی به اهمیت تذکر لسانی از سوی این قشر اشاره کرد و گفت: بعد از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن امام خمینی(ره) و به دنبال آن پافشاری مقام معظم رهبری در عرصه بین‌المللی که این ویژگی به برکت آموزه‌های وحیانی اهل بیت شکل گرفته است، دشمنان برنامه‌ریزی مختلفی انجام دادند تا با فرهنگ اهل بیت(ع) مقابله کنند.



وی ادامه داد: مطالعات و تصمیم‌های دشمنان آنی و عجله‌ای نیست بکله آنها برای سالیان آینده برنامه‌ریزی و برای تامین منافع خود بودجه‌‌ریزی و جذب نیرو می‌کنند.



به گفته حجت‌الاسلام اسکندری تهیه فیلم و سریال، انتشار کتاب، عملیات انتحاری، تقویت برنامه‌های ماهواره‌ای و... را بخشی از هجمه همه جانبه دشمنان علیه مکتب اهل بیت(ع) ذکر کرد و گفت: مسئولیت ما در داخل کشور بسیار سنگین است و نیاز به انسجام قوی داریم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: آشنایی و آگاهی با مبانی و دستورات اسلامی و پافشاری بر اهداف سیدالشهدا(ع) از مهم‌ترین وظایف انسان آرمانی است در شرایط حساس کنونی است.



وی به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرد و افزود: هنر مردم ایران این است که با وجود مشکلات زیاد پایبند به اسلام و انقلاب اسلامی هستند.

انسجام داخلی راهکار ایستادگی در برابر دشمنان



حجت‌الاسلام اسکندری اظهار کرد: اگر بخواهیم در برابر اردوگاه استکبار دوام بیاوریم و با دشمنان اهل بیت مقابله کنیم باید انسجام بی‌چون و چرای داخلی به وجود بیاوریم و بر اجرای احکام و دستورات دین مبین اسلام و مکتب اهل بیت(ع) پافشاری کنیم.



وی یکی از مهم‌ترین آموزه‌های مکتب اهل بیت(ع) را توجه به امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: از اصناف قم انتظار می‌رود هر کجا که منکری وجود دارد بلافاصله تذکر دهند.



معاون فرهنگی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: اگر چند نفر به کسی که مرتکب منکر می‌شود تذکر دهند، این فرد چون احساس ناامنی می‌کند، رفتار خود را اصلاح خواهد کرد وگرنه اگر به منکرات لبخند بزنیم دامنه آن وسیع‌تر می‌شود.



حجت‌الاسلام اسکندری با بیان اینکه نباید فضای امن برای اهل منکر ایجاد کنیم تصریح کرد: باید علاوه بر برخورد اسلامی با منکرات، از افرادی که با روی خوش به عاملان منکرات تذکر می‌دهند قدردانی کنیم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تاکید کرد: انتظار می‌رود در هفته امر به معروف و نهی از منکر توجه بیشتری به احیای این دو فریضه الهی داشته باشیم.

