جشنواره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در بجنورد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا گلشن ظهر دوشنبه در نشستی خبری افزود:هشتمین جشنواره پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور 24 و 25 آبان ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و در بجنورد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه دانشجویان و محققان 11 دانشگاه علوم پزشکی شرق کشور در این همایش حضور دارند، افزود: دانشگاه های علوم پزشکی خراسان شمالی، مشهد، گناباد، زاهدان، زابل، بیرجند، تربت حیدریه، سبزوار، شاهرود و دانشگاه آزاد علوم پزشکی مشهد در این همایش شرکت کرده اند.

گلشن در مورد اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: ارائه آخرین دست آوردهای علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، گردهمایی و تبادل نظر محققین، صاحبنظران و اندیشمندان دانشجو، برقراری ارتباط مناسب با مراکز دانشگاهی کشوری به خصوص در شبکه همکار شرق کشور به منظور ارتقا کیفیت در بحث علمی و حوزه اجرایی و ... از جمله اهداف این همایش هستند.

وی محورهای همایش را شامل علوم بالینی پزشکی، علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، پرستاری، مامایی، فیزیوتراپی و علوم توان بخشی، بهداشت، تغذیه، تحقیقات نظام سلامت، پژوهش در آموزش اخلاق در تحقیقات پزشکی طب اسلامی(قرآن‌پژوهی) و طب سنتی و مکمل احیای فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در طب ذکر کرد و افزود: علاوه بر این محورها، سه محور گیاهان دارویی، بیماریهای مشترک انسان و حیوان و تحقیقات کاربردی در سلامت همگانی و توسعه پایدار به عنوان سه محور ویژه این همایش تعیین شده اند.

گلشن در ادامه افزود: در پایان مهلت تمدید شده ارسال مقالات(22 مهر) به این همایش، در مجموع 680 مقاله از دانشگاه های علوم پزشکی به دبیرخانه این همایش ارسال شد که از این تعداد، پس از داوری بر اساس آیتم ها و مشخصه های مورد نظر وزارت بهداشت، 340 مقاله برای ارائه در این همایش پذیرفته شدند.

وی اضافه کرد: از کل مقالات پذیرفته شده در این همایش 310 مقاله در قالب پوستر و 30 مقاله نیز به صورت سخنرانی در این همایش دو روزه ارائه خواهد شد.

گلشن اظهار داشت: از تعداد کل مقالات پذیرفته شده در این همایش 100 مقاله به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تعلق دارد که از این تعداد شش مقاله به صورت سخنرانی و مابقی نیز به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه در حاشیه این همایش پنج کارگاه آموزشی برگزار می شود، تصریح کرد: کارگاه تشریح عملی حیوانات آزمایشگاهی، آشنایی با عوارض انواع مواد مخدر، پزشکی مبتنی بر شواهد، جستجوی منابع تحقیق و کارگاه خلاقیت تیمی پنج کارگاهی هستند که در حاشیه این همایش برگزار خواهد شد.

هشتمین جشنواره پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور از 24 آبان ماه به میزبانی بجنورد و در محل مجتمع آفتاب( کمپ پتروشیمی خراسان) آغاز می شود و عصر 25 این ماه نیز با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان می رسد.