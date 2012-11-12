امکانات شهرستانی پاسخگو نیست/ ارسال نان به مناطق سیلزده

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدیر رضایی گفت: نیروهای مردمی، بسیج، انتظامی و نظامی، هلال احمر، بهداشت و درمان، ستاد بحران و نیروهای ادارات و نهادها در مناطق سیل زده حضور و مشغول امداد رسانی هستند.

وی ادامه داد: خسارات زیادی بر منازل مسکونی وارد شد و ادامه بارش باران احتمال افزایش بر خسارات موجود را دارد.

فرماندار چالوس بیان داشت: با تلاش نیروهای اداره گاز تا کنون گاز مشترکینی که قطع شده بود وصل شد و با توجه به اهمیت لایروبی خیابانها و منازل مردم ماشین آلات مورد نیاز از سوی پروژه های سطح شهرستان اعم از آزاد راه، کمربندی به مناطق سیل زده اعزام شدند.

تمامی نانوائیهای چالوس باز است



رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چالوس گفت: تمامی نانوائیهای چالوس به غیر از چند مورد که آبگرفتگی جزئی دارند باز است.

انصار ازوج افزود: با وقوع سیل در چالوس، جلسه مشترکی با رئیس مجمع امور صنفی چالوس و رئیس جمعیت هلال احمر این شهرستان برگزار و اکیپی به منظور خدمت رسانی به مردم آسیب دیده تشکیل شد.

وی اظهار داشت: تاکنون هزار و 700 نان لواش و بربری و بیش از 100 بسته خرما بین مردم مناطق سیل زده توزیع شد.

خسارت سیل به 300 خانوار هچیرودی



بخشدار مرکزی چالوس گفت: بر اثر وقوع سیل شب گذشته 300 خانوار در شهر هچیرود و محلات و روستاهای اطراف آن دچار خسارت شدند.

علی ردایی افزود: سیل به باغات، مزارع کشاورزی و کانال های زراعی بخش مرکزی چالوس آسیب جدی وارد کرد.

وی اظهار داشت: سیل پل ارتباطی و دسترسی در سطح روستاهای مرکزی چالوس را تخریب و در حال حاضر نیز آب رودخانه در این منطقه فروکش کرد اما به دلیل تداوم بارندگی وضعیت اضطراری به اهالی منطقه اعلام شد.

هیچ کمکی از سوی استانداری مشاهده نشد



رئیس شورای اسلامی شهر چالوس با ابراز نگرانی از وضعیت مردم سیل زده این منطقه گفت: از ساعت 12 شب گذشته سیل خسارت زیادی به شهروندان چالوسی وارد کرده است.

محمداسماعیل نعمت زاده افزود: سیل به مناطق علویکلا، فقیه آباد، اشکار دشت، خیابان فرهنگ، پالوجده، محوطه کاخ، خیابان کوروش این شهر خسارت وارد ساخته و قسمتی از منازل مسکونی و اثاثیه مردم را از بین برده است.

وی با بیان اینکه این شهر هم اکنون نیازمند اقدامات سریع مسئولان کشوری و استانی است گفت: از وزیر کشور، استاندار و رئیس ستاد حوادث استان و فرماندار چالوس درخواست کمک داشته و استدعا داریم دستور فرمایند تا در اسرع وقت نسبت به اعزام کمک های اولیه اقدام عاجل نسبت به ساماندهی مردم سیل زده صورت گیرد.

آماده باش نیروهای آتش نشانی و موتوری



سرپرست شهرداری چالوس از آماده باش کلیه پرسنل و نیروهای خدماتی و تیم های آتش نشانی برای کمک رسانی به مناطق سیل زده خبر داد.

محمد رضا ملک پور افزود: همزمان با وقوع سیل کلیه ادوات مکانیزه شهرداری شامل لودر، لجن کش، پمپ های فاضلاب کش، ماشین های آتش نشانی و ... به مناطق سیل زده اعزام و در عملیات های امدادرسانی شرکت دارند.

وی با بیان اینکه سیل در محدوه و حریم قانونی شهر خسارات چشمگیری وارد ساخته تصریح کرد: بسیاری از منازلی که در حاشیه انهار بوده و از زیرزمین برخوردار بودند دچار آبگرفتگی شدید شدند.

ملک پور از خسارت به چند خودرو در سطح شهر خبر داد و گفت: خوشبختانه راه های اصلی شهر باز است اما هم اکنون نیروهای شهرداری مشغول رفع موانع و آبگرفتگی های معابر فرعی سطح شهر هستند.

سیل چالوس تا کنون تلفات جانی نداشته است/ دستور رئیس مجلس برای اعزام نیروهای امدادی

همچنین پیش از این مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: سیل شهرستان چالوس، تا کنون تلفات جانی نداشته است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان چالوس و نوشهر نیز، از قطعی آب در برخی مناطق سیل زده شهرستانهای چالوس و نوشهر خبر داد.

گفتنی است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم از وزیر کشور خواست نسبت به اعزام اکیپ ویژه به مناطق سیل زده غرب مازندران اقدام کند.

به گزارش مهر، بارندگیهای شدید شب گذشته در نوشهر و چالوس آبگرفتی شدید، بالا آمدن آب رودخانه ها و وقوع سیل را در پی داشت.

این سیل به 150 روستای بخش مرکزی چالوس خسارت وارد آورد و همینطور بخشهایی از آمل ، تنکابن، نوشهر و هچیرود دچار سیلزدگی و آب گرفتگی شد.



