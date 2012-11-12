  1. اقتصاد
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

با دستیابی به یک فنآوری جدید/

ایران پالایشگاه‌های سیار گاز راه‌اندازی می‌کند

پژوهشگران صنعت نفت با ابداع یک روش جدیدی به فنآوری تصفیه سیار گاز طبیعی (گازهمراه با نفت) با استفاده از تکنولوژی غشای نانوکامپوزیت پلیمری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران صنعت نفت موفق شده اند با ابداعی علمی، گاز طبیعی (گازهمراه با نفت) را با استفاده از فن‌آوری غشای نانوکامپوزیت پلیمری به صورت سیار تصفیه کنند.

بر این اساس دانشمندان صنعت نفت در حال ساختن مجموعه ای ازغشاهای نانو کامپوزیت پلیمری برای تصفیه گاز طبیعی بوده که می توان این مجموعه را به صورت سیار در دوردست ترین چاه‌ها منتقل و گاز همراه آن را تصفیه کرد.
 
فنآوری تصفیه گاز با استفاده از غشای نانو کامپوزیت پلیمری حتی قابلیت حمل در یک تریلی را دارد و پس از تصفیه گاز طبیعی یک چاه نفت با این فناوری می توان آن را در چاه دیگری مستقر کرد.
 
گاز طبیعی (گاز همراه) دارای آلاینده‌های همچون CO2  و H2S است که به دلیل ایجاد خوردگی در خطوط لوله و سایر مشکلات باید به طور کلی یا به حد استاندارد از گاز حذف شوند.
 
هیدروکربن‌های سنگین (پروپان که ارزش حرارتی متفاوت با متان دارند، باعث ایجاد مایعاتی در خطوط لوله می شود)، نیتروژن و رطوبت نیز برای ارتقا کیفیت گاز طبیعی  باید از آن حذف شوند.
 
تاکنون مواد آلاینده گاز طبیعی توسط روش‌های مختلف که مهمترین آنها استفاده از حلال‌های شیمیایی است، تصفیه شده که این روش علاوه بر اینکه نیازمند تجهیزات وسیع و انرژی زیاد است، آلودگی زیست محیطی نیز ایجاد می کند.
 
تصفیه گاز طبیعی با فناوری غشایی نانوکامپوزیت پلیمری با حجم  وتجهیزات کم و با رعایت کامل مسائل زیست محیطی انجام می شود و می توان با استفاده از قابلیت حمل این فناوری آن را به مناطق صعب العبور نیز انتقال داد.
 
فناوری جداسازی هیدروکربون های سنگین از گاز طبیعی مراحل آزمایشگاهی را در پژوهشگاه صنعت نفت پشت سر گذاشته و اکنون در مرحله تولید پیوسته غشاهای نانو کامپوزیت پلیمری برای جداسازی هیدروکربور سنگین قراردارد.
