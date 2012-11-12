ایجاد سه اکوکمپ از 20 اکوکمپ کویری در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگارمهر، محمد علی فیاضی در حاشیه بازدید از کویر ده سلم در جمع خبرنگاران و تورگردانان و طبیعت گردانی که برای بازدید از جاذبه های گردشگری به خراسان جنوبی آمده بودند، گفت: خوب است که مسئولین استانی برای رفع محرومیت عزم جدی دارند و در بسیاری از مناطق توسعه گردشگری اتفاق افتاده است اما برنامه ریزی نشده بود. ما می خواهیم سه تا از مناطق کویری استان خراسان جنوبی را برنامه ریزی برای جذب گردشگر توسعه داده شود.

وی گفت: با درخواست استاندار کارشناس گردشگری برای بررسی جاذبه های این سه منطقه فرستاده ایم و پیش بینی کردیم امسال فاز اول اکو کمپ ده سلم افتتاح شود اما به دلیل مشکلات مالی این کار انجام نشد.

وی افزود: امیدواریم اعتبارات لازم را برای سه تا از اکوکمپ های کویری اسلم در این استان داده شود. بنابراین لازم است مسئولین استانی در این امر همکاری کنند.

وی از مسئولان استان خراسان جنوبی و شهرستان نهبندان خواست شرایط را برای سفرهای ارزان قیمت فراهم کنند چرا که اگر سفر ارزان ترتمام شود توراپراتورهای بیشتری در این زمینه فعال خواهند شد.