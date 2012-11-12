اختصاص 300 میلیون تومان اعتبار برای احداث نخستین اکوکمپ کویری

محمد رضا رضایی در حاشیه بازدید از زیرساختهای گردشگری کویر ده سلم در میان تورگردانان و خبرنگارانی که برای بازدید از جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی به این منطقه آمده بودند، گفت: کویر یکی از جاذبه های گردشگری مهم استان خراسان جنوبی است اما هنوز مردم این استان به مزیت های آن پی نبرده اند و به کویر به چشم تهدید می نگرند.

وی افزود: طی جلسه ای که رئیس میراث فرهنگی با استاندار خراسان جنوبی داشته است منطقه سه قلعه، کویر ده سلم و کویر همت آباد در شهرستان زیرکوه برای توسعه طبیعت گردی انتخاب شده است.

وی ادام داد: این سه منطقه هر کدام جاذبه های منحصر به فردی دارند که نمی توان گفت کدامیک بهتر است.

رضایی افزود: کویر ده سلم دارای بلندترین تپه ماسه بادی است که برای توسعه گردشگری آن از محل اعتبارات توسعه ای نهبندان استفاده می شود که اگر 80 درصد آن امسال اختصاص داده شود می توانیم شاهد بهره برداری از نخستین اکوکمپ کویری خراسان جنوبی در منطقه ده سلم باشیم.

وی ادامه داد: گردشگران و طبیعت گردان که به این منطقه می آیند انتظار دیدن ساختمانهای مدرن را ندارند چون بیشتر می خواهند با فرهنگ مردم آشنا شوند بنابراین استفاده از ظرفیت خانه های روستایی بسیار مهم و جذاب است اما آموزش آنها برای برخورد با طبیعت گردان و مزایای ورود گردشگر بسیارمهم است. آنها باید بدانند که با ورود گردشگر وتوسعه این صنعت به درآمد پایین مردم منطقه کمک می شود.