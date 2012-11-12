نقش حاکمیتی آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید نژاد صفوی ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مدیر جدید آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک در 31 استان کشور تاسیس شده و با تجهیز و تقویت آنها زمینه ارائه خدمات بهتر به کشور فراهم شده است.

وی افزود: در حال حاضرآزمایشگاه فنی و مکانیک خاک رصد و کنترل کیفیت مصالح و ساخت یک هزار و 700 پروژه عمرانی را در دستور کار خود دارد که در بخشهای راهسازی، سدسازی و مسکن انجام می شود.

فعالیت 2700 کارشناس در آزمایشگاهها

نژاد صفوی بیان کرد: دو هزار و 700 نفر کارشناس به صورت مستقیم و پنج هزار نفر به صورت غیر مستقیم با آزمایشگاهای فنی و مکانیک خاک در سراسر کشور همکاری می کنند تا کیفیت ساخت و سازها به صورت فنی و اصولی و استاندارد انجام شود.

مدیرامور استانهای آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور تصریح کرد: اعتبارات سالانه این حوزه سالانه 130 میلیارد تومان است که بیشتر آن برای تجهیز و خرید امکانات آزمایشگاهی هزینه می شود.

آزمایشگاهای فنی و مکانیک خاک تنها بازوی نظارتی دولت در کارهای عمرانی

این مسئول با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک در کشور یادآورشد: این نهاد تنها بازوی نظارتی نظام در کارهای عمرانی است که با توجه به هزینه بر بودن فعالیت ها باید در مسیر درآمدزایی حرکت کرد.

20 میلیارد تومان ردیف اعتباری آزمایشگاهها

وی گفت: با پیگیری مجلس شورای اسلامی در بودجه امسال ردیف اعتباری خاصی برای آزمایشگاهها پیش بینی شده است که هر چند جوابگوی نیازها نیست اما اتفاق مبارکی است که می تواند در آینده راهگشای کارها باشد.

نژاد صفوی اظهارداشت: امسال در بودجه 20 میلیارد تومان اعتبار برای آزمایشگاهها پیش بینی شده که در صورت تخصیص آن برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی استانها هزینه خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: عطش ساخت و ساز در سالهای گذشته برای تسریع در ساخت و ساز موجب شد تا در کنترل کیفی کارهای عمرانی غفلت هایی صورت گیرد و بی توجهی به کیفیت آسفالت و ساخت طرح های عمرانی از آن جمله است که امیدواریم با تثبیت جایگاه آزمایشگاها این تاخیر جبران شود.

وی یادآورشد: باید مصالح ساختمانی استاندارد و کیفی، شناسایی و با ارائه طرح اختلاط و تعریف موضوعات کیفی مانند آسفالت استاندارد به افزایش کیفی اجرای پروژه های عمرانی کمک شود.

نژاد صفوی گفت: هر چند در آسفالت جاده ها عوامل دیگری مانند زیرساختها نقش مهمی در کیفیت دارند اما می توان با نظارت مستمر از روز اول در پروژه ها با ارتقاء کیفیت روکش آسفالت ضمن صرفه جویی در هزینه ها از حوادث احتمالی نیز کم کرد.

حرکت به سمت امور حاکمیتی

مدیرکل حوزه مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور در ادامه تصریح کرد: از سه سال پیش به سمت تثبیت حاکمیت آزمایشگاهها حرکت کرده ایم تا بتوانیم از فعالیت بخش خصوصی هم استفاده کنیم.

نژاد صفوی گفت: اولویت امسال ما کنترل مصالح استخراج شده به عنوان سرمایه های ملی است تا از آلودگی محیط زیست جلوگیری کنیم.

وی افزود: در گذشته بیشتر آزمایشها در تهران انجام می شد اما امروز 97 درصد آزمایشهای فنی و مکانیک خاک در استانها صورت می گیرد.

این مسئول گفت: تا پایان امسال دو آزمایشگاه تخصصی سنگ در دو منطقه کشور و استانهای اصفهان و آذربایجان شرقی راه اندازی خواهد شد.