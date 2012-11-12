واریز قسط اول یارانه بلیت اتوبوس و مترو تا هفته آینده/26 میلیارد سهم پایتخت

علی‌اکبر اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نامه پرداخت مرحله نخست یارانه بلیت مترو و اتوبوس هفته گذشته به امضاء رسیده و به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال شده است، گفت: این نامه در حال طی کردن مراحل اداری است و بزودی چک آن توسط خزانه کشور به امضاء می رسد و مشکلات پرداخت یارانه بلیت رفع می شود.

وی ادامه داد: سهم مترو تهران از 75 میلیارد تومان، یارانه بلیت 12.5 میلیارد تومان و سهم شرکت واحد اتوبوسرانی 13.6 میلیارد تومان است.

اسدی تاکید کرد: مشکلات اداری بزودی برطرف می شود و نهایتا تا هفته آینده سهم دولت از یارانه بلیت اتوبوس و مترو به شهرداریهای سراسر کشور پرداخت می شود.