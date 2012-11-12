  1. جامعه
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

واریز قسط اول یارانه بلیت اتوبوس و مترو تا هفته آینده/26 میلیارد سهم پایتخت

مدیرکل بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریها گفت: سهم شهرداری تهران از 75 میلیارد تومان یارانه بلیت اتوبوس و مترو که در مرحله نخست میان شهرداریهای سراسر کشور توزیع می شود، تا هفته آینده اختصاص می یابد.

علی‌اکبر اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نامه پرداخت مرحله نخست یارانه بلیت مترو و اتوبوس هفته گذشته به امضاء رسیده و به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال شده است، گفت: این نامه در حال طی کردن مراحل اداری است و بزودی چک آن توسط خزانه کشور به امضاء می رسد و مشکلات پرداخت یارانه بلیت رفع می شود.

وی ادامه داد: سهم مترو تهران از 75 میلیارد تومان، یارانه بلیت 12.5 میلیارد تومان و سهم شرکت واحد اتوبوسرانی 13.6 میلیارد تومان است.

اسدی تاکید کرد: مشکلات اداری بزودی برطرف می شود و نهایتا تا هفته آینده سهم دولت از یارانه بلیت اتوبوس و مترو به شهرداریهای سراسر کشور پرداخت می شود.

کد مطلب 1741867

