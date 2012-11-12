۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

همایش "آسیب های اجتماعی عزاداری" در صومعه سرا برگزار شد

صومعه سرا - خبرگزاری مهر: همایش "آسیب های اجتماعی عزاداری ماه محرم" در کانون شهید بهشتی شهرستان صومعه سرا برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، استاد حوزه و دانشگاه ظهر امروز در این مراسم گفت: مداحی یکی از صفات الهی و قبول مسئولیت است.

حجت الاسلام محمد مدنی افزود: در مملکت ولایی آنچه باید در مجالس عزاداری ملاک باشد، سخنان مقام معظم رهبری است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان هیئت های مذهبی باید بر مدار محور سخنان ولایت عمل کنند، اظهارداشت: هیئت های عزاداری باید شعور حسینی را در جامعه افزایش دهند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به عزت حسینی اشاره کرد و گفت: از درس‌ های حیاتبخش عاشورایی اینکه هم فرد مسلمان باید عزیز زندگی کند و هم جامعه اسلامی باید با عزت و سربلندی به پیش برود.

وی افزود: هر مکتب تربیتی برای تربیت انسان ‌ها، اصول و راه و رسمی را پیشنهاد می کند و در مکتب حسین بن علی(ع) اساس تربیت انسان‌ ها "عزت مداری" و زندگی همراه با عزت و شرافت انسانی است.

رئیس تبلیغات اسلامی صومعه سرا نیز در این مراسم گفت: هیئت های مذهبی نقش موثری در برقراری مراسمات عزاداری به شیوه درست و اصولی دارند.

حجت الاسلام منوچهر احمدی پور افزود: در شهرستان صومعه سرا بیش از 180 هیئت مذهبی وجود دارد که تاکنون 20 هیئت دارای مجوز و ساماندهی شدند.

