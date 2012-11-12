دانشگاه مداحی در مازندران تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر خرقه پوش افزود: هدف از تاسیس این دانشگاه تعلیم جوانان علاقمند به مداحی بر اساس موازین علمی است.



وی با بیان اینکه سازمان بسیج مداحان سپاه کربلای مازندران از سه سال پیش بر اساس تدابیر سازمان بسیج تاسیس شد، ادامه داد: جذب، آموزش و ساماندهی مداحان از سن 11 تا 60 سالگی بر عهده این سازمان است.



خرقه پوش با بیان اینکه در این سازمان به منظور آگاهی و آشنایی بیشتر مداحان، نشست های تخصصی با حضور اساتید برتر برگزار می شود گفت: امسال چهار نشست برگزار شده که توانستیم ارتباط خوبی با علاقه مندان برقرار کنیم.

تدوین کتاب نقش مازندرانی ها در بازسازی عتبات عالیات



مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات مازندران از گردآوری اطلاعات برای تدوین کتاب نقش مازندرانی ها در بازسازی این اماکن مقدس خبر داد.

محمد حسن اصغری افزود: در این کتاب اسامی فعالان عرصه بازسازی عتبات عالیات، میزان کمک های اهدایی و اسامی افراد کمک کننده ثبت می شود.



وی گفت: با ثبت این اطلاعات، نگهداری و تدوین آنها به صورت کتاب زمینه ای فراهم می شود تا آیندگان نسبت به اقدامات انجام شده توسط مازندرانی آگاهی یابند.



اعزام دانش‌آموز میاندرودی به مناطق عملیاتی جنوب کشور

مدیر آموزش و پرورش میاندرود از اعزام 180 دانش‌آموز دختر پایه دوم دبیرستان این شهرستان در قالب کاروان راهیان نور به سرزمین‌های عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

زین العابدین نوکنده اظهار داشت: این دانش‌آموزان با چهار اتوبوس به مناطق عملیاتی اعزام شدند که یک نماینده از طرف مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همراه کاروان است.



وی افزود: تمامی تمهیدات ایمنی در نحوه انتخاب اتوبوس‌ها و شرکت‌های اتوبوسرانی، با تاکید بر حساسیت آموزش و پرورش بر این مسئله از گذشته تاکنون رعایت شده است.



کمک 10 میلیاردی بانوان قائم شهر به عتبات عالیات

مسئول بخش خواهران ستاد بازسازی عتبات عالیات قائم شهر از کمک 10 میلیارد و 200 میلیون ریالی بانوان این شهرستان برای بازسازی عتبات عالیات خبر داد.

طوبی شمس گفت: این میزان کمک از اول شهریور ماه سال 86 اکنون توسط بانوان خیر قائم شهری اهدا شد.



وی ادامه داد: بانوان قائم شهری علاوه بر اهدای 90 قطعه طلا، سه تن برنج و 16 قالب خشت طلا ، کمک های نقدی و غیر نقدی دیگری اهدا کردند.