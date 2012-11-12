۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

مدیرکل جدید دامپزشکی استان کرمان معرفی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیژن دهقانی به عنوان مدیر کل جدید سازمان دامپزشکی استان کرمان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دامپزشکی استان کرمان صبح دوشنبه با حضور مسئولین کشوری و استانی در محل سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد.

در این مراسم مدیر کل سابق سازمان دامپزشکی استان کرمان طی سخنانی ضمن تقدیر از تلاش و همراهی همه همکاران این سازمان در طول مدیریتش، موفقیت های انجام شده را نتیجه تلاش همگان دانست.

غلامرضا زید آبادی همچنین بر تلاش برای جذب نیروهای های جوان و متخصص در سازمان دامپزشکی اشاره کرد و گفت: در مدت مسئولیت خود تلاش کردیم تا از نیروهای جوان و متخصص در پیشبرد اهداف سازمان استفاده کنیم.

وی همچنین با اشاره به همدلی و همراهی همه اعضا و کارکنان سازمان دامپزشکی استان اظهار داشت: اگر امروز در بحث دامپزشکی دارای آزمایشگاه های مجزا و اختصاصی هستیم نتیجه تلاش و همراهی همه متخصصان و همکاران این حوزه است.

بیژن دهقانی مدیر کل جدید دامپزشکی استان کرمان نیز در ادامه این جلسه طی سخنانی ضمن تقدیر از تلاش های مدیریت قبل ابراز امیدواری کرد: بتوانیم جایگاه این سازمان را در سطح جامعه ارتقا دهیم.

در پایان این مراسم طی حکمی بیژن دهقان به عنوان مدیر کل جدید این سازمان منصوب و از زحمات غلامرضا زیدآبادی به خاطر شش سال خدمت صادقانه در حوزه مدیریت سازمان دامپزشکی استان کرمان تقدیر شد.
 

