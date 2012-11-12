به گزارش خبرنگار مهر، حسین صیدی پیش از ظهر دوشنبه در دوره آموزش توجیهی اصناف که در سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار شد از ایجاد دفتر حمایت حقوقی و قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر خبر داد و تصریح کرد: اگر کسی در راستای امر به معروف و نهی از منکر دچار مشکل شد، وظیفه ماست که از نظر حقوقی و قضایی از او حمایت کنیم.



وی تاکید کرد: در جریان امر به معروف و نهی از منکر، افرادی مصدوم شدند و حتی بعضی‌ها در این راه جانشان را فدا کردند، بنابراین ما از طریق وکلا و حقوقدانانی که در این دفتر حضور دارند از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کنیم.



معاون سازمان‌های اجرایی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان به تشریح مسائل مبتلابه در بخش اصناف و کسب و کار پرداخت و یکی از مهمترین منکرات مبتلابه اصناف را گرانفروشی ذکر کرد و گفت: عرضه یا فروش کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله نهادهای مسئول یا گرانفرشی در حالی صورت می‌گیرد که استکبار جهانی از هر سو ما را محاصره کرده، ولی این مشکل دامنگیر جامعه ما شده است.



صیدی، کم فروشی را یکی دیگر از این تخلفات ذکر کرد و گفت: عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از نظر کیفیت و کمیت مطابق با درخواست و نیاز نباشد جزو منکرات مبتلابه اصناف محسوب می‌شود.



رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، احتکار یا نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به جامعه به قصد گرانفروشی، خودداری از صدور فاکتور و... را از دیگر منکرات اقتصادی ذکر کرد.



وی نقش معتمدان اصناف به عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر برای برطرف شدن این مشکلات را مهم ارزیابی کرد و افزود: برای شناسایی معتمدان اصناف ویژگی‌های مختلفی همچون مقبولیت یا خوش نام بودن،‌ قابل اعتمادبودن، دارای خانواده مذهبی و مومن به اسلام و قرآن، شناخت و باور نسبت به امر به معروف و نهی از منکر، اعتقاد به ولایت فقیه، بانفوذ و مسئولیت‌پذیر و شجاع بودن، دارای قدرت تعامل و حامی آمران به معروف، آگاه به شرایط زمان و مکان، تواضع و خیراندیشی و جاذبه، صبوری و برخورد کریمانه و روابط عمومی گرم با مردم و... در نظر گرفته شد.



صیدی تاکید کرد: اگر کسی در راستای احیای امر به معروف و نهی از منکر قدم بردارد مورد حمایت دستگاه قضایی و انتظامی قرار می‌گیرد.