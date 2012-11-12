صادرات 500 هزار دلاری صنایع دستی/ مرمت دو اثر تاریخی در کلاله

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه کمیته صادرات غیرنفتی استان گلستان افزود: با توجه به اینکه صادرات محصولات صنایع دستی این استان با درنظر گرفتن بازارهای هدف صورت می گیرد، تخمین میزان صادرات غیرنفتی از این استان و میزان درآمدزایی از این محل از ضروریات است.

عباسی با اشاره به اینکه دراین استان گمرک تخصصی وجود ندارد ادامه داد: طی سالهای گذشته صادرات غیرنفتی استان به صورت واسطه ای یا چمدانی و از پایانه ها و مرزهای استان های دیگر صورت می گرفته و تاکنون آمار دقیق و مستندی از این صادرات مهم استان در دسترس نبوده و آمار صادرات غیرنفتی استان براساس استعلام از هنرمندان و بازرگانان استان محاسبه می شده است.

وی با اشاره به وجود هنرمندان و صنعتگران توانمند و تنوع محصولات صنایع دستی این استان، تصریح کرد: می توان با برنامه ریزی های منسجم و شناسایی دقیق شاخه های درآمدزایی و همچنین بهره مندی از بارنامه های صادرات محصولات صنایع دستی استان از جمله فرش، گلیم، پلاس، جاجیم و ... به عنوان منبع استناد آمارصادرات استان، میزان صادرات غیرنفتی استان را برآورد کرد.

عباسی اظهار امیدواری کرد: با اقدامات مناسب و برنامه ریزی های دقیق جهت تخمین میزان صادارت غیرنفتی استان و حمایت های لازم از قشر هنرمند و صنعتگر این استان ، گام های مثبتی جهت توسعه صادرات محصولات غیرنفتی استان گلستان به عمل آید.



مرمت مسجد و مدرسه کریم ایشان در کلاله

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان همچنین از مرمت و بهسازی مسجد ومدرسه تاریخی کریم ایشان در مسیرجاده کلاله – مراوه تپه شهرستان کلاله خبر داد.



عباسی به بازدید از بنای تاریخی اشاره و اضافه گفت: مسجد ومدرسه تاریخی کریم ایشان درسال 91، با اعتباری بالغ بر 2500 میلیون ریال از اعتبارات ملی سال 90، مرمت و بهسازی شد.



قربان عباسی با اشاره به اقدامات مرمتی صورت گرفته در این بنا افزود: جمع آوری پوشش آجرفرش آسیب دیده بام بنا، اجرای قیرگونی پشت بام بنا و اجرای مجدد آجرفرش به روش سنتی در مسجد مدرسه تاریخی بنا همچنین اجرای سقف طبقه اول برای مصلی موجود درمحوطه و اجرای اندود بندکشی درجداره های بنای تاریخی و اصلاح ساختار تاسیساتی الکتریکی بنا از جمله اقدامات صورت گرفته دراین بنای تاریخی است.



وی عنوان کرد: مرمت و بهسازی بناهای تاریخی استان ازجمله برنامه های این اداره کل است تا با این اقدامات مواریث تاریخی و فرهنگی این دیار حفظ شده و زمینه های بازدید گردشگران از این بناهای ارزشمند بیش ازپیش فراهم آید.

به گزارش مهر، ساختمان مسجد و مدرسه متعلق به دوره قاجاریه است و بر اساس تاریخی که بر سردر ورودی مدرسه کتابت شده ، در سال 1328 هجری قمری ساخته شده و این بنا به شماره 1124 مورخه 21/7/54 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

مسجد کریم ایشان در سال 1328 هجری قمری ساخته شده و با اینکه زیاد قدمتی ندارد، اما خصوصیات بناهای قدیمی تر در آن راه یافته است. بناهای آن ترکیبی از ویژگی های بناهای دیدنی آسیای مرکزی و معماری ایران است. طول آن در حدود 17 و عرض آن در حدود 13 متر است.



ساختمان آجری مسجد که عاری از هرگونه تزئین است ، با نقشه ( پلان تیپ) مربع- مستطیل بنا شده است. این مسجد شامل یک شبستان با در ورودی در جبهه جنوبی است که سقف آن بوسیله چهار گنبد پوشش یافته است. گنبد ها از نظر معماری قرینه یکدیگر، بسیار دقیق، منظم و به شکل بسیار زیبایی بنا شده است.



مدرسه کریم ایشان نیز در نزدیکی مسجد و در ضلع جنوب غربی آن است به شکل زیبایی با پلان چهار ضلعی یا مربع شکل ساخته شده است. « ابعاد ساختمان مدرسه در حدود 30 متر است و زیربنای آن حدود 1000 مترمربع و ضخامت جرز دیوارهای آن در حدود 1 متر است ، که به وسیله آجرهای ضخیم ساخته شده است و شامل یک حیاط و تعداد 23 حجره است.



در مجاورت مدرسه کریم ایشان و در جبهه جنوب شرقی آن ، مکانی تحت عنوان « عیدگاه» برای انجام فرایض نماز عید فطر، عید قربان و نماز جمعه ساخته شده که دارای پلان هندسی چند ضلعی و سقف دو طبقه مصطبه ای شکل و عاری از تزئینات است.