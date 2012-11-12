کمیته استانی مقابله با عرضه مواد مخدر در اسلام آباد غرب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدراله بابلی در این جلسه که صبح دوشنبه در محل فرمانداری اسلام آباد غرب برگزار شد گفت: مواد مخدر بزرگترین خطری است که در کمین جوانان و نوجوانان قرار دارد و مقابله با این پدیده شوم نیاز به اجرای برنامه های آموزشی و پیشگیرانه دارد.

وی افزود: در شهرستان اسلام آباد غرب از ابتدای سالجاری تاکنون 10 کیلو و 899 کیلوگرم انواع مواد مخدر ،100 عدد قرص متادون،2 شیشه شربت متادون ،50 عدد پایپ استعمال شیشه و ..... کشف و در همین راستا 270 نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

وی ادامه داد: علاوه بر اقدامات مذکور از ابتدای سال 20 نفر معتاد پرخطر از سطح شهر جمع آوری و 15 مورد طرح پاکسازی مناطق آلوده شهر و روستا اجرا و در شش مرحله ایست بازرسی مقطعی تشکیل شده است.

فرماندار اسلام آباد غرب در پایان مقابله با مواد مخدر را نیازمند عزم جدی و همگانی دانست و نظارت جدی و مستمر والدین بر فرزندان ، تشریح مضرات و پیامدهای ناگوار استعمال مواد مخدر در مدارس و دانشگاه ها و همچنین اجرای برنامه های فرهنگی را مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه اعضا برنامه ها و راهکارهای مورد نیاز برای برخورد جدی با عرضه کنندگان مواد مخدر را بررسی کردند.

فرماندار اسلام آباد غرب از محوطه باستانی روستای پلنگرد بازدید کرد

فرماندار اسلام آباد غرب در بازدید از بنای تاریخی روستای پلنگرد گفت: کاوش بنای تاریخی روستای پلنگرد بعد از 65 روز به پایان رسید و حفظ و نگهداری این بنای تاریخی با توجه به قرار گرفتن در مسیر استان ایلام به کرمانشاه نیازمند همت مسئولین میراث فرهنگی استان است.

صدراله بابلی افزود: مساحت این بنای مهم 288 متر مربع است که کاوش آن با همت 10 نفر کاوشگر و 22 نفر کارگر طی مدت 65 روز با هزینه ای بالغ بر 340 میلیون ریال به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: این اثر تاریخی آتشکده ای از دوره ساسانی است که در آن پنج پایه آتشدان ، سکوهای گچبری سفال نوشته هایی به خط پهلوی ساسانی وجود دارد و قدمت آن به بیش از 1600 سال می رسد.

فرماندار اسلام آباد در ادامه از دست اندر کاران کاوش این اثر باستانی قدردانی و گفت: در شهرستان اسلام آباد غرب آثار باستانی بسیار ارزشمندی وجود دارد که احیای این آثار می تواند نقش بسیاری در جذب توریست و گردشگر به منطقه داشته باشد.

بابلی افزود: نگهداری این اثر تاریخی با توجه به هزینه ای که برای کاوش آن انجام شده و همچنین قرار گرفتن این اثر تاریخی در محور استان های ایلام و کرمانشاه نیازمند همکاری و همراهی مسئولین محترم میراث فرهنگی استان است.