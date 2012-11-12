آمادگی 235 هیئت مذهبی شهرستان بروجن برای برگزاری مراسم ماه محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، 235 هیئت مذهبی شهرستان بروجن برای برگزاری آئین های سوگواری محرم و عزاداری شهادت امام حسین(ع) آماده می شوند.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: هم اکنون 235 هیئت مذهبی در این شهرستان فعال است که از این تعداد، 50 هیئت به صورت هفتگی و ماهانه و بقیه از هیئاتی هستند که در ماه های محرم و صفر در حسینیه ها و مساجد و تکایا مشغول فعالیت می شوند.

حجت الاسلام مجید الهیان با بیان اینکه مداحان شهرستان بروجن هم در ایام عزاداری شهادت سیدالشهدا(ع) در برپایی مجالس عزاداری همکاری دارند، افزود: هم اکنون 30 مداح در شهر بروجن فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: برای برگزاری کلاس های آموزشی آمادگی مداحی ویژه محرم،تاکنون 160 نفر از علاقه مندان به مداحی در شهرستان بروجن با مراجعه به تبلیغات اسلامی این شهرستان نام نویسی کرده اند.

تجلیل از بازنشستگان اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری



هم زمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان، 10 نفر از بازنشستگان اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تجلیل شدند.



مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در این مراسم با بیان حدیثی از امام علی(ع) در مورد مطالعه سرنوشت پیشینیان گفت: استفاده از تجارب بازنشستگان موجب رشد فکری در جامعه شده و بیشترین بهره را عاید کسانی می کند که بتوانند از این تجارب به خوبی استفاده کنند.

حجت الاسلام رحمت الله اروجی در ادامه با اشاره به اینکه اسلام نسبت به خانه و خانواده اهمیت فراوانى قایل است، افزود: ائمه معصومین(ع) براى این که این کانون مقدس، گرم نگه داشته شود و مکانى مناسب براى پرورش اعضاى آن باشد، آموزه هاى بسیار ارزنده اى را بیان کرده اند.

بازنشستگان حاضر در این برنامه هم در ادامه، پیرامون استفاده از ظرفیت های فرهنگی موجود در استان، بکارگیری تجارب افراد مختلف برای پیشبرد اهداف فرهنگی، لزوم اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و مذهبی در مهدهای کودک و دبستان ها پیشنهاداتی را ارائه کردند.

مسابقه تفسیر"نورالهدی 5" در لردگان برگزار شد



سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان از برگزاری مسابقه سراسری تفسیر قرآن کریم «نورالهدی5» در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سعید نصیری گفت: هم زمان با سراسر کشور پنجمین دوره مسابقات تفسیر قرآن کریم در دو رشته جزء پانزدهم و سه جزء(پانزدهم، شانزدهم و هفدهم) از کتاب تفسیر نمونه در لردگان برگزار شد.

وی با بیان اینکه 29 نفر از قرآن پژوهان این شهرستان برای شرکت در این مسابقه نام نویسی کرده بودند، افزود: از این تعداد 17 نفر در آزمون شرکت کردند.

نصیری افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان دارالقرآن‌الکریم کشور، شرکت کنندگان لردگانی برای شرکت در این مسابقه به صورت رایگان نام نویسی کردند.

برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهرکرد

اعضای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهرکرد با شرکت در انتخابات داوطلبان مورد نظر خود برای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه را انتخاب کردند.

انتخابات شورای مدیریت انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه در دانشکده های کشاورزی، فنی- مهندسی، علوم پایه و دامپزشکی برگزار شد و تا پایان هفته نیز انتخابات دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و منابع طبیعی و علوم زمین برگزار می گردد.

244 نفر از دانشجویان دانشگاه شهرکرد جهت حضور در شورای های مدیریت انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه رقابت دارندکه با انتخاب دانشجویان 100 نفر عضو اصلی و 40 نفر عضو علی البدل به این شوراها راه می یابند.

بیشترین میزان مشارکت در این انتخابات مربوط به دانشجویان رشته مکانیک با مشارکت بیش از 80 درصدی بوده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از غرفه ی شهرداری شهرکرد دیدن کردند



نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی همزمان با سومین روز نمایشگاه دستاوردهای شهرداریهای کشور از غرفه شهرداری شهرکرد دیدن کردند.



در این بازدید که نمایندگان شهرهای بروجن، لردگان، فارسان و شهرکرد حضور داشتند، غلامیان شهردار شهرکرد به بیان آخرین دستاوردها و اقدامات این نهاد در سال جاری پرداخت.



سلطانی، جلیل سرقلعه، عزیزی و زمانیان در این دیدار، حضور فعال و آبرومند شهرداری شهرکرد در این نمایشگاه را مطلوب و قابل قبول ارزیابی کردند.