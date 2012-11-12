6 طرح پژوهشی دانشگاه تهران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار، نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور وزیر بهداشت و معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد.

در مراسم افتتاحیه از 6 طرح تحقیقاتی رونمایی شد. این طرحهای شامل موارد زیر است:



راکتور بی هوازی جریات رو به بالا با بستر سنگ طبیعی

کیت های تشخیصی برای آب و فاضلاب

سامانه داده های مکانی محیط زیست کشور

سیستم فتوولتائیک حرارتی

کلکتور خورشیدی با فناوری نانو سیال

تولید مالچ پلیمری سلولزی نانو سلوئید



در این مراسم دو طرح سامانه داده های مکانی محیط زیست کشور، کیت های تشخیصی برای آب و فاضلاب و راکتور بی هوازی جریانات رو به بالا با بستر سنگ طبیعی با حضور رئیس سازمان محیط زیست رونمایی شد.



نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه تهران از امروز 22 آبان ماه آغاز و تا روز 24 آبان ماه ادامه دارد و در هر روز از تعدادی از دستاوردهای پژوهشی با حضور مسئولان کشور رونمایی خواهد شد.