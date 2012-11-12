مشکلات دفاتر ICT روستایی در نظرآباد بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، به ‌منظور مرتفع کردن مشکلات دفاتر ICT روستایی و هماهنگی ارائه خدمات گسترده پستی در شهرستان نظرآباد، ‌جلسه هم‌اندیشی با حضور فرماندار، مدیرکل پست استان البرز و جمعی از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی استان و مدیران شهرستان نظرآباد، بخشداران و دهیاران پیش از ظهر دوشنبه در سالن شهید رجایی فرمانداری برگزار شد.



فرماندار نظرآباد دراین جلسه با اشاره به اهمیت ارتباطات و خدمات پستی در زندگی مردم گفت: ارائه خدمات بانکی در روستا سبب صرفه‌جویی در وقت و هزینه کشاورزان، کاهش مسافرت برون شهری‌، دسترسی آسان روستاییان به امکان حواله پول، پرداخت قبوض به صورت الکترونیکی، امکان ثبت‌نام‌های اینترنتی روستاییان می‌شود که این امر سبب افزایش بهره‌وری است.



سید ابراهیم کسائیان افزود: ارائه خدمات مختلف پستی به مردم به ویژه روستاییان موجب آسایش مردم و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آنها می‌شود.



وی ادامه داد: افزایش دسترسی خدمات روستاییان به شبکه جهانی اینترنت به منظور استفاده از توانمندی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه فضا و امکانات ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز به سایر سازمان‌های فعال در روستا از ویژگیهای خدمات دولت الکترونیک و دفاترICT روستایی است.

حمیدی: خدمات پستی در البرز پیشرفت چشمگیری داشت

مدیرکل پست استان البرز نیز با اشاره به رویکرد پست استان برای توسعه خدمات به روز گفت: با قراردادهای صورت گرفته خدمات پستی در استان توسعه چشمگیری داشته است.



غلامرضا حمیدی افزود: پست مطمئن ترین وکم هزینه ترین راه ارتباطی وجابجایی مرسولات است که تاثیر زیادی در صرفه جویی وقت وایجاد ضریب اطمینان همشهریان درجابجایی مرسولات دارد.

