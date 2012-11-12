به گزارش خبرگزاری مهر ، نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق صبح امروز دوشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار با بیان اینکه روابط برادرانه جمهوری اسلامی ایران و عراق عامل ثبات و امنیت منطقه است، گفت: باید از ظرفیت های سیاسی و اقتصادی فیمابین برای ایجاد امنیت و آرامش پایدار استفاده کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه روابط دو ملت را یک ارتباط دیرپا و دوستانه خواند و افزود: مبارزه با رژیم بعث عراق نقطه عطفی در همکاریهای دو ملت بود و مردم ایران همواره در شرایط دشوار در کنار ملت عراق ایستاده و خواهند ایستاد.

لاریجانی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه به ویژه مسائل سوریه گفت: جمهوری اسلامی ایران مخالف هرگونه تند روی و افراط گرایی دو منطقه است و اینگونه حرکتها به توسعه و آبادانی منطقه آسیب می رساند.

وی در پایان بر ضرورت بهره گیری از تمام ظرفیت ها و فرصت ها برای گسترش همکاریها سیاسی، اقتصادی و فنی فیما بین تاکید نمود و خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی از هرگونه اقدامی برای توسعه و گسترش ارتباطات با اقلیم کردستان عراق حمایت می کند.

در ادامه این دیدار نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با تقدیراز حمایتهای مسئولان و ملت ایران از مردم کرد در زمان مبارزه بار رژیم دیکتاتوری صدام گفت: مردم کردستان عراق هیچگاه حمایتهای مادی و معنوی دولت و ملت ایران در زمان مبارزه را فراموش نخواهد کرد و مقامات کردستان عراق بر رشد و توسعه روابط در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران تاکید دارند.

وی در پایان با ابراز نگرانی از بحران سوریه و وجود گروههای تندرو از منطقه افزود: خواست ملت عراق ایجاد آرامش و پیشرفت و آبادانی در منطقه می باشد و وجود گروههای تندرو مایه نگرانی است.