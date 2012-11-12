کشاورزان گندم کار هرمزگانی جایزه تولید می گیرند

طهماسب غلام پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بابت تحویل هر یک کیلو گرم گندم از سوی کشاورزان مبلغ یک هزار ریال جایزه تشویقی به آنان پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: این در حالی است که خرید محصول به نرخ تضمینی همچنان ادامه خواهد شد.

به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در سال زراعی جاری بابت خرید هر کیلو گرم گندم معمولی پنج هزار و500 ریال وگندم دورم پنج هزار و 800 ریال در قالب نرخ تضمینی به کشاورزان گندم کار پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: سطح زیر کشت گندم در هرمزگان بیش از 13 هزار هکتار با بیش بینی تولید سالانه 55 هزار تن ذکر شده است.