  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

در سالجاری/

کشاورزان گندم کار هرمزگانی جایزه تولید می گیرند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت:در سال زراعی جاری به گندم کاران جایزه تشویقی تولید پرداخت می شود.

طهماسب غلام پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بابت تحویل هر یک کیلو گرم گندم از سوی کشاورزان مبلغ یک هزار ریال جایزه تشویقی به آنان پرداخت می شود.

وی اضافه کرد: این در حالی است که خرید محصول به نرخ تضمینی همچنان ادامه خواهد شد.

به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در سال زراعی جاری بابت خرید هر کیلو گرم گندم معمولی پنج هزار و500 ریال  وگندم دورم پنج هزار و 800 ریال در قالب نرخ تضمینی به کشاورزان گندم کار پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: سطح زیر کشت گندم در هرمزگان بیش از 13 هزار هکتار با بیش بینی تولید سالانه 55 هزار تن ذکر شده است.

کد مطلب 1741893

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها