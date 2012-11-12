مصادیق منکر در هیئت مذهبی/ بر روی مدح امام حسین(ع) قیمت نگذارید

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه توجیهی هیئت مذهبی با حضور هیئت امنا مساجد و تکایا و مداحان و مدیحه سرایان اباعبد الله الحسین(ع)، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک، مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی شهرستانهای ورامین و پیشوا، حبیب الله ابراهیمی بخشدار قرچک و سرهنگ پاسدار هادی احمدی فرماندهی انتظامی قرچک صبح دوشنبه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستانهای ورامین و پیشوا ضمن تشکر از حضور مدعوین گفت: امروز پس از گذشت سالهای سال از قیام عاشورا هنوز این حرکت عظیم از رنگ و جلا نیافتاده است. یکی از بزرگترین عوامل ماندگاری قیام عاشورا خواست خداوند تبارک و تعالی بوده است که اگر این مهم نبود هرگز این قیام جاودانه نمیشد.

امام حسین (ع) عزادار با معرفت و آگاه می خواهد

حجت الاسلام رضا غلامی ادامه داد: در طول تاریخ بیش از 7 بار قبر و آستان امام حسین(ع) تخریب شده است ولی با تمامی این موانع هرگز ذره ای شک و تردید در راه مردم ایجاد نشده است؛ دیگر علت ماندگاری قیام بزرگ عاشورا عظمت روحی ابا عبد الله (ع) و یاران با وفای ایشان بود که در تمامی تاریخ ستوده شده اند.

سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی بخش قرچک بیان داشت: امام حسین(ع) عزادار با معرفت و آگاه می خواهد، فردی که با امر به معروف و نهی از منکر خویش راه ایشان را زنده نگاه دارد عزادار واقعی است؛ امر به معروف در هیئتهای مذهبی باید نماز اول وقت باشد و آن گونه نباشد که در هیئتها جایی از معرفت و حضور روحانیت حس نشود.

مسئول سازماندهی و مدیریت مراسمات مذهبی محرم در شهرستان ورامین تأکید کرد: از مصادیق منکر در هیئت مذهبی می توان به پوشیدن لباسهای نامناسب، برهنه شدن مردان در انظار عمومی، قمه زنی، طولانی کردن مراسم، سوء استفاده سیاسی و عقیدتی از فضای هیئت، نصب شمایل منسوب به ائمه، راه بندان و ایجاد ترافیک اشاره کرد.

عزاداری ها عامل طراوت تاریخی دین اسلام است

در ادامه مراسم، امام جمعه قرچک ضمن تشکر از خادمان ابا عبد الله الحسین (ع) گفت: در زیارت ناحیه مقدسه فرازهای جالبی آمده که وظایف کسانی را که برای سید الشهدا (ع) تلاش می کنند را ترسیم می کند. عاشورا به جاهلیت، ظلم، شرارت، تاریکی و پوچ بودن تاریخ پایان داد و به هدف رسالت پیامبر عظیم الشان اسلام جلوه ای نوین بخشید.

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی ادامه داد: مداحان و تلاشگران هیئات مذهبی از نظرکردگان ابا عبد الله الحسین(ع) هستند و قیمت روحی بالایی دارند، آنچه دین را تا به امروز طراوت بخشیده همین عزاداری هاست و وظیفه مداحان داشتن ویژگی توأمان امربه معروف و نهی از منکر است.

بر روی مدح امام حسین قیمت نگذارید

وی تصریح کرد: مداحان باید آگاهی و بصیرت داشته باشند و گفتارشان مانند کردارشان باشد، توجه داشته باشید که یک مداح خوب هرگز جوگیر نمی شود و در اوج شور عزاداری نیز مراقب کلام و رفتار خود نیز هست. مداحی که میگوید این مقدار پول خاص برای عزاداری می گیرم مداح خوبی نیست.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش قرچک تأکید کرد: تعیین نرخ برای عزاداری سالار شهیدان قلب امام زمان را به در می آورد؛ پول گرفتن حق مداح است ولی اینکه کسی بیاید بگوید من دقیقا همین مبلغ را میگیرم و بر روی کار الهی هزینه خاصی بگذارد این رفتار بد است.

مبادا مردم به خاطر طولانی شدن منبر وعاظ از تکایا گریزان باشند

وی در تبیین شرایط مداحان ادامه داد: علما و سخنرانان هیئات مذهبی توجه داشته باشند تا در شیوه و روش انعقاد کلام، اشتباهی صورت نگیرد؛ مبادا مردم به خاطر طولانی شدن منبر وعاظ از تکایا گریزان باشند، منبر نه کوتاه باشد و نه بلند، هر کاری رویه خودش را طلب می کند.

امام جمعه قرچک هشدار داد: روی سخنم با تکیه گردانان و بانیان هیئات است، سعه صدر داشته باشید، فلان مسئول و ناظر هیئت نباید عصبانی بشود و به کودکان پرخاش کند؛ اگر کودکان هیئتی و مسجدی بار بیایند و بر روی آنها فرهنگ سازی بشود یقینا هدایت پذیری آنها به راه سعادت بیشتر است.

بی حجابها و تیپ نسل جدید را از هیئتها طرد نکنید

امام جمعه قرچک تأکید کرد: اگر خانم بدحجاب یا پسری با تیپ نسل جدید به هیئت آمد مبادا کسی جلویش را بگیرد، اینها باید به هیئت بیایند تا راه خود را پیدا کنند وگرنه بچه مذهبی ها که هدایت شده اند.

وی ادامه داد: منظور این نیست که مردم را رها کنیم، بلکه مجالس روضه و هیئت ها باید با رفتار صحیح مدیریت شود. اگر یک بد حجاب یا کسی که اهل هیئت نیست را هیئتی کردیم راهی حسینی رفته ایم و بهشت بر ما واجب می شود.

مراقب باشیم با اشتباه در عزاداری ها بمب رسانه ای برای دشمن نسازیم

در ادامه این مراسم، فرماندهی انتظامی قرچک پیرامون توصیه های انتظامی ایام سوگواری سید و سالار شهیدان گفت: در حال حاضر دشمنان کشور با برنامه ریزی های دقیق و حساس در پی گمراهی و نابودی نسل جوان ما هستند؛ دشمن می خواهد با بالا بردن ضریب نفوذ مخدر های صنعتی در بین جوانان غیرت را از آنها بگیرد و آگاه باشید که اگر کاری نکنیم صدای خرد شدن استخوانهای جوانان عزیزمان شنیده می شود.

سرهنگ هادی احمدی ادامه داد: دشمنان تمام مناسبتهای ما را رصد میکند و برای افراط و تفریط ها و حرکات اشتباه ما برنامه ریزی کرده است، مراقب باشید که مبادا با انجام اشتباه خواب دشمنان کشور تعبیر نشود؛ رسانه های بیگانه منتظرند تا با دیدن کوچکترین انحرافی در عزاداری ها مستند سازی کنند و بمب رسانه ای بر علیه ما بسازند.

قمه زنی و ایجاد ترافیک برای هیئتها ممنوع است

وی هشدار داد: قمه زنی شرعا حرام است و دشمنان ما با برجسته کردن این رفتارها فرهنگ ما را زیر علامت سئوال می برند، نیروی انتظامی با هرگونه قمه زنی برخورد جدی خواهد کرد؛ حمل شمایل و علم، ایجاد ترافیک برای هیئتها ممنوع است.

فرمانده انتظامی قرچک در پایان تأکید کرد: در صورت طولانی شدن ساعات عزاداری و شکایت همسایه ها از سر و صدای هیئتهای مذهبی، با خاطیان برخورد خواهد شد.

قومیتهای بخش قرچک باید طبق قوانین شهروندی عزاداری کنند

در ادامه این تجمع، بخشدار قرچک در سخنانی اظهار داشت: برخی از هیئتهای مذهبی آنقدر مراسم را طول می دهند که همسایه ها اذیت می شوند، عزاداری ها نباید جنبه دولتی پیدا کنند و مشوق احیای فرهنگ عاشورا باید مردم باشند.

حبیب الله ابراهیمی ادامه داد: قومیتها ی بخش قرچک به جهت برگزاری مناسبتهای ویژه تفاوت دارند اما باید توجه کنند که همه شهروند قرچک هستند و باید تابع قوانین این شهر باشند؛ در عزاداری ها باید به مقررات شهر احترام گذاشت و از خودنمایی پرهیز کرد.

مبادا با عزاداری نامناسب مردم را ناراحت کنید

بخشدار قرچک تصریح کرد: بلندی صدا و شیوایی صوت هیئت مذهبی باید مناسب باشد، همه مردم شهر حقوق شهروندی دارند مبادا مردم را ناراحت کنید.

وی افزود: یکی از نکاتی که باید به آنها توجه ویژه بشود صداقت مداحان است، مبادا برای شور مجلس و تشدید گریه مردم دروغ بگویید؛ مداحان توجه داشته باشند که مجلس را برای خودنمایی طولانی نکنند.

مساجد را با تشکیل هیئتهای اقماری در چند متری آنها خالی نکنید

ابراهیمی تأکید کرد: مساجد را با تشکیل هیئتهای اقماری در چند متری آنها خالی نکنید و توجه داشته باشد که ساعت پایان مراسم عزاداری در شهر قرچک ساعت 23 است و اگر بیشتر طول بکشد با خاطیان برخورد می کنیم.

رئیس شورای تامین بخش قرچک افزود: هیئتها با دستکاری سیستم صوتی وسیله آزار مردم را فراهم نیاورند؛ زدن بیش از یک بنر و درج چهره مداح و یا مسئول حاضر در جلسه طبق مصوبه ممنوع است؛ پذیرایی هیئتهای مذهبی مدیریت شده و در صحت و سلامت باشد تا خدایی نکرده برای کسی مشکلی ایجاد نشود.

گزارش: میلاد زارعی