تصمیم گیری برای جانمایی برخی روستاهای زلزله زده عامل کندی بازسازی

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر امروز دوشنبه در همایش عظیم روحانیت استان آذربایجان شرقی که در مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز برگزار شد ابراز داشت: زلزله اخیر منطقه ارسباران یکی از بزرگترین زلزله های تاریخ ایران در چند دهه اخیر بود.



وی گفت: به رغم وسعت زیاد این حادثه ، خوشبختانه دولت با همراهی و کمک های به موقع مردم توانست از این امتحان الهی سربلند بیرون آید.



بیگی در ادامه افزود: افتخار داریم که به جرئت می توانیم بگوییم در 12 ساعت اولیه زلزله اخیر استان ، انسان زنده ای زیر آوار نمانده بود که همه این فعالیت ها جز با تلاش های شبانه روزی مردم ، نهادهای ذیربط و بسیج امکان پذیر نبود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: در زلزله اخیر ، بیش از 18 هزار و 500 خانه تخریب شده است که از این تعداد خانه ، 9 هزار و 500 خانه مربوط به اسکان دائم بوده است و بقیه خانه فصلی را شامل می شد که در اولویت بعدی قرار داشتند.



بیگی در پایان با انتقاد از عملکرد برخی رسانه های داخلی در خصوص زلزله اخیر ارسباران گفت: بعضی از مسئولان و حتی کسانی که اصلا مسئولیتی در نظام ندارند در برنامه ای غیر تخصصی می گویند که عملکرد دولت در جریان کمک رسانی به زلزله زدگان ضعیف بوده است که ما هم به جرئت می گوییم که هر گونه شایعه سازی در حق دولت ، جفا در حق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.