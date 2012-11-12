احتمال برگزاری جلسه سئوال از رئیس جمهور در هفته آینده

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،‌ محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری دیدار لاریجانی با افتخارآفرینان پارالمپیک 2012 لندن در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت طرح سوال از رئیس جمهور گفت:‌ قرار شده زمانی را با دولت هماهنگ کنیم تا رئیس جمهور هفته آینده یا پس از تاسوعا عاشورا برای پاسخ به سوال نمایان به مجلس بیاید.

وی در خصوص انتقادات به اعلام وصول این طرح از سوی هیات رئیسه مجلس نیز گفت: ما به وظیفه خود را درباره سوال از رئیس جمهور عمل کردیم اما مدعیان هم می توانند استدلال خود در مطرح کنند. ما آیین نامه داخلی مجلس را اجرا کردیم. البته مذاکراتی هم با منتقدان داشتیم.

باهنر در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای پس گرفتن امضا وجود دارد گفت: هیچ راهی وجود ندارد حتی اگر هم یک نفر هم مصر به انجام سوال باشد، این سوال باید انجام شود. تنها راه این است که همه امضا کنندگان امضایشان را از این طرح پس بگیرند.