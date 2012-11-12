هشدار طبیعت گردان به فرماندار نهبندان درباره فعالیت معدن سنگ آهن ده سلم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی عظیمی در حاشیه بازدید از کویر ده سلم در شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران و طبیعت گردانی که برای بازدید از جاذبه های گردشگری به این استان آمده بودند، گفت:کویر ده سلم یکی از کویرهای بسیار مهم و زیبای استان خراسان جنوبی است اما این منطقه برای مردم روستای ده سلم و شهرستان نهبندان نیز گمنام است امیدواریم زمینه آشنایی و معرفی بیشتر این منطقه به مردم کشور فراهم شود.

وی گفت: برنامه دولت به این سمت می رود که مردم داشته های خودشان را بیشتر بشناسند.

عظیمی گفت: انتظار این است که اگر محرومیت هایی در این استان می بینید به حساب ناتوانی ما بگذارید . فرماندار نهبندان گفت کویر ده سلم دارای تپه ماسه بادی است که بلندترین تپه آن 480 متر ارتفاع دارد اما دما در این کویر به 70 درجه نیز می رسد.

وی گفت: امیدواریم برنامه ریزی برای توسعه گردشگری این منطقه یک کار مقطعی نباشد بلکه به صورت مستمر فواید آن عاید مردم این منطقه باشد.

در ادامه این بازدید پورنگ پورحسینی یکی از کارشناسان کمیته طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگی گفت: در کویر ده سلم معدن سنگ آهن وجود دارد اگر این معدن فعال شود فواید آن نصیب عده ای خاص خواهد شد اما طبیعت گردی در این منطقه منجر به سودرسانی به تمام مردم منطقه خواهد شد ضمن اینکه با فعالیت معدن سنگ آهن به طبیعت این منطقه نیز آسیب وارد می شود. در این زمینه فرماندار نهبندان پاسخ داد که ما سعی می کنیم جایی از طبیعت به واسطه فعالیت های عمرانی تخریب نشود اما اگر شما بتوانید گردشگری این منطقه را فعال کنید اولویت با طبیعت گردی خواهد بود چرا که باید طبیعت این منطقه همان طور که هست حفظ شود.