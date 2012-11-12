مخالفت ژنرالهای ارتش انگلیس با مداخله نظامی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، منابع انگلیسی از سر باز زدن ژنرالهای ارتش انگلیسی با طرح دیوید کامرون نخست وزیر این کشور برای اعزام نیروهای انگلیسی به سوریه پرده برداشتند.

روزنامه سان انگلیسی در این باره نوشته است: کامرون به فرماندهان ارتش انگلیس دستور داده است که گزینه نظامی و ایجاد مناطق امن برای حمایت از غیرنظامیان را بررسی کنند که آنها به شدت با این موضوع مخالفت کردند.

این روزنامه می افزاید: ولیام هیگ وزیر خارجه و فلیپ هاموند وزیر دفاع انگلیس با دخالت نظامی در سوریه مخالفت کرده اند زیرا آنها بر این باورند که وضع سوریه متفاوت از اوضاع لیبی است و از سویی سوریه حمایت روسیه را نیز به دنبال دارد.

سان می نویسد: فرماندهان ارتش انگلیس مایل به ورود به جنگ دیگر که خارج از توانشان است نیستند.