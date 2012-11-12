اشتون از طرح تشکیل ستاد فرماندهی اتحادیه اروپا حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، فرانسه با هدف افزایش قدرت نظامی اتحادیه اروپا طرح تشکیل ستاد فرماندهی نظامی را برای این اتحادیه مطرح کرده و کاترین اشتون نیز با آن موافقت کرده است.

این درحالی است که انگلیس با این طرح مخالف است و حمایت اشتون با آن با توجه به اینکه وی یک دیپلمات انگلیسی است جای سوال دارد.

حمایت اشتون از طرح فرانسه در حالی انجام می شود که قرار است روز چهارشنبه وزیران خارجه و دفاع گروه "پنج بزرگ" متشکل از فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، و لهستان در پاریس تشکیل جلسه بدهند.

مهمترین بحثی که قرار است در نشست پاریس مورد بررسی قرار بگیرد طرح افزایش ضریب دفاعی اتحادیه اروپاست تا وابستگی این اتحادیه از این نظر به سایر نهادهای بین المللی کاهش بیابد.

به نوشته دیلی تلگراف، فرانسه به شدت معتقد به ایجاد ماموریت برای نیروهای دفاعی اتحادیه اروپا بوده و معتقد است که این امر همانند یک "اسب تروا" برای مقر فرماندهی این اتحادیه عمل می کند.

این در حالی است که انگلیس در سال گذشته با تشکیل مقر فرماندهی نظامی اتحادیه اروپا مخالفت کرده بود و به تازگی نیز وزارت خارجه این کشور تهدید کرده که در صورت تصمیم اتحادیه برای تشکیل چنین مقری، آن را وتو می کند.

این امر موجب شده تا گروه پنج بزرگ به دنبال یافتن راهی برای متقاعد کردن انگلیس با این طرح باشند و حتی ممکن است که در این راه فرانسه متوسل به قراردادهای نظامی خود با انگلیس نیز بشود.

برهمین اساس هم اکنون فرانسه به دنبال آن است تا یک ماموریت نظامی برای اتحادیه اروپا در سال اینده آماده کند که به احتمال زیاد طرح اعزام نیرو به مالی در دستور کار قرار خواهد گرفت.