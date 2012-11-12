حادثه کربلا راه و رسم بیداری را آموزش داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدساوری ظهر دوشنبه در نشستی با طلاب مدرسه علمیه امام صادق(ع) علی آباد، با اشاره به اینکه امام حسین(ع) مسیر بیدارسازی جوامع اسلامی را به ما نشان داده اند، اظهار داشت: رسالت امروز ما این است که در شعاع تبیین قیام سیدالشهدا(ع)، جوامع اسلامی را بیدار نموده و آن را گسترش دهیم.

مدیر مدرسه علمیه امام صادق(ع) علی آباد با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری که عنوان بیداری اسلامی را برای بیداری کشورهای منطقه بیان داشتند، ابراز داشت: برخی افراد بر حسب تفکر عوامانه خود پنداشتند که این بیداری، بیداری انسانی است و از این موضوع غافل بودند که فقط اسلام بیدارساز بوده و هیچ عاملی جز اسلام برای بیدارسازی در درون انسان وجود ندارد.



این استاد حوزه افزود: فطریات انسان قابل بیداری و بیدارسازی نیستند؛ بلکه باید یک عامل و علتی از خارج در وجود انسان نفوذ کرده و آن فطریات را سرکوب کند تا بیداری و احیاء در ضمیر ناخودآگاه انسان حاصل شده و در نتیجه بیداری عارض شود.



وی یادآور شد: نقطه مقابل بیداری اسلامی و بیداری انسان مسئله غفلت و مسئله سهو است، سهو به عنوان عامل اصلی و علت پیدایش غفلت و غفلت هم نقطه متضاد با بیداری است؛ اگر ما غفلت شناس شدیم، پس از آن بیداری شناس نیز خواهیم شد.



مدیر مدرسه علمیه امام صادق(ع) علی آباد با اشاره به این تفکر که خداوند متعال در عرصه اجتماعی مطرح نبوده و فقط برای عبودیت است، گفت: نتیجه این تفکر، سلطه شیاطین و چپاولگران بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی ماست .



این استاد حوزه تصریح کرد: غفلت از خداوند متعال، جنایت را بر زندگی اجتماعی ما حاکم و ظلم و ستم را بر ما مسلط می کند، بیداری به معنای نجات از این غفلت است و سیاست بدون خداوند، سیاست شیطان است که ظلم، ستم و چپاول را به دنبال دارد.



حجت الاسلام ساوری با بیان اینکه امام حسین(ع) خود یک بیدارساز بوده است، اظهار داشت: نشان دادن راه و رسم بیداری، اجرایی کردن عملیات بیدارسازی و پایه گذاری اصل دین داری مبتنی بر اسلام و تذکرات دینی از موضوعاتی بوده که امام (ع) در حادثه عاشورا به معرض نمایش درآورده است.