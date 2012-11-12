خشونت بالا و نقض حقوق شهروندی از طرف پلیس آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر روند شای" در مطلبی به خشونت بالای پلیس آلمان علیه مردم این کشور و مواردی از این خشونتها پرداخت.

این گزارش در یکی از موارد خشونت پلیس آلمان به حمله شبانه یگانهای ویژه به منزل یک جوان 17 ساله آلمانی مظنون به شرکت در یک عملیات مسلحانه و شکستن درب منزل وی و دستگیری او در حالی که خواب بوده است اشاره می کند. فرد مظنون شدیدا مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفته و مجروح شد و دچار اختلالات عصبی شده است.

نویسنده در ادامه به موارد دیگری از ضرب و شتم و خشونت پلیس آلمان علیه مظنونیین و متهمان پرداخته و در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد : این گزارشات و موارد تکان دهنده مبتنی بر یک بررسی تنظیم شده توسط سازمان عفو بین الملل که در سال 2010 درباره خشونت پلیس آلمان آماده شده است می باشد. این گزارش در 118 صفحه گردآوری شده و در آن آمده است که در بسیاری از موارد خشونت پلیس آلمان که توسط سازمان عفو بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است پلیس این کشور به وظایف خود در راستای حقوق شهروندان عمل نکرده است.

بخصوص سازمان عفو بین الملل نگرانی خود را درباره میزان کم رسیدگی به جنایتهای پلیس علیه مردم ابراز کرده است. بیش از 1400 مورد تحقیقات درباره خشونت پلیس در سال 2010 تنها در ایالت "نوردهاین وست فالن" ثبت شده است که تنها چهارده مورد آن به محکومیت پلیس انجامیده است. بنابراین میزان محکومیت پلیس در ارتکاب به خشونت بسیار پایین است.

در سال 2009 ، 25 مورد شکایت علیه نیروهای پلیس به دلیل ارتکاب به قتل، 1604 مورد شکایت به دلیل ارتکاب به خشونت بالا و 1351 مورد اعمال زور و تجاوز وجود داشته است. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل شمار قربانیان خشونتهای پلیس در آلمان را چند برابر بیش از این آمار اعلام شده ارزیابی می کند.

در این گزارش نظارتهای دوربینی و ویدئویی در همه عملیاتهای بازداشت پلیس و همچنین تاسیس یک سازمان غیر وابسته شکایت علیه نیروهای امنیتی پلیس تقاضا شده است و همچنین آمده است که مهاجران،معترضان به سیاست های دولت و بی سرپناهان بیش از همه در معرض خشونت پلیس آلمان قرار دارند.