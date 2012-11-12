10 کتابخانه جدید در شهرستان گچساران گشایش یافت

سید فاضل شکرالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از این تعداد پنج کتابخانه در شهر گچساران و پنج کتابخانه در روستاهای این شهرستان افتتاح شدند.

وی بیان داشت: همچنین در این هفته 20 ایستگاه کتاب نیز در سطح شهر گچساران و پایانه مسافربری این شهر افتتاح شد.

شکرالله زاده با بیان اینکه ایستگاه های سیار کتاب با نام "پیک مهر" و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در سطح شهر گچساران راه اندازی شده اند، افزود: کتابهای موجود در ایستگاه "پیک مهر" برای مطالعه مسافران در پایانه های مسافربری و در ادارات برای مطالعه ارباب رجوع ایجاد شده اند.

رئیس کتابخانه های عمومی گچساران اظهار داشت: کتاب های موجود در این ایستگاه ها متنوع بوده و هر دوهفته کتابهای جدیدی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرند.

شکرالله زاده افزود: تعداد ایستگاه های پیک مهر در گچساران در صورت استقبال مردمی قابل افزایش است.

وی ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را در این شهرستان ضروری دانست و گفت: نحقق این امر مستلزم همکاری همه دستگاههای اجرایی است.