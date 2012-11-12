همایش امر به معروف و نهی از منکر توسط ستاد احیاء در البرز برگزار می شود

مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین جلسه و مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان اظهارداشت: صبح امروز هجدهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با حضور اعضا برگزار شد و طی آن پنج مصوبه به تصویب رسید.

وی با برشمردن مصوبات این شورا افزود: گردهمایی اجتماع طلاب حوزه های علمیه استان روز چهارشنبه 24 آبان ماه در محل مصلی کرج توسط سازمان تبلیغات اسلامی و با مدیریت حوزه های علمیه استان نخستین مصوبه این جلسه بود.

اجرای دو همایش امر به معروف و نهی از منکر توسط ستاد احیاء در استان



دبیر شورای فرهنگ عمومی البرز گفت: با آغاز دهه محرم و ضرورت توجه ویژه و احیاء امربه معروف و نهی از منکر دو همایش توسط معاونت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری معاونت ادارات و ستاد احیاء به ریاست معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز معاونت ادارات ستاد احیاء در استان برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری همایش دیگری توسط دادگستری به ریاست "مهدوی راد" از دیگر مصوبه های این شورا بود.

ابراهیمی همچنین گردهمایی پنج هزار نفری دانش آموزان با همکاری سپاه پاسداران و آموزش و پرورش در مصلی کرج را نیز از دیگر مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان برشمرد.

نظارت بر جریان های انحرافی در ایام محرم



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز نظارت بر جریان های انحرافی در ایام عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) را نیز از دیگر مصوبات هجدهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی ذکر کرد و گفت: با توجه به بروز برخی جریان های انحرافی در عزاداری ها این موضوع در دستور کار شورا قرار گرفت تا جریان های احتمالی توسط دستگاه های امنیتی استان رصد و پیگیری شود.

مجتبی ابراهیمی برگزاری جلسات اخلاق عاشورایی با همکاری و مدیریت حوزه های علمیه استان ویژه مدیران و دست اندارکاران هیئت های مذهبی را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد.