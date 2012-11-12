حفظ تیم گهر در لیگ برتر مهم است/ شرایط میزبانی در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در جمع کادر مدیریتی تیم گهر دورود با تاکید بر اینکه باید به نیازهای انسان در ابعاد مختلف توجه صورت گیرد اظهار داشت: با توجه به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیازهای مختلف مردم را تامین می کند در زمینه ورزش نیز دارای مسئولیت است.

وی با بیان اینکه امروز برخی امور جنبه بین المللی پیدا کرده است بیان داشت: امروز نگاه به مقوله ورزش یک نگاه بین المللی است.

حفظ تیم گهر در لیگ برتر مهم است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه باید در زمینه های مختلف سفیرانی برای معرفی ایران به عنوان کشوری کارآمد داشته باشیم تصریح کرد: در این راستا لازم است که در امر ورزش نیز زمینه را برای حضور پررنگ در میدانهای مختلف فراهم آورد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید براینکه ما باید اعتقاد داشته باشیم که در عرصه های مختلف برترین هستیم تصریح کرد: در زمینه ورزش نیز باید این باور را داشته و در مقام عمل نیز سعی کنیم برترین باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از فراهم آمدن زمینه حضور تیم گهر در لیگ برتر تقدیر کرد و گفت: در این زمینه از همه کسانی که تلاش کرده اند باید تقدیر کرد ولی موضوعی که مهم بوده حفظ تیم در لیگ برتر است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه نگه داشتن تیم گهر در لیگ برتر مهم تر از وارد شدن به لیگ است ادامه داد: این امر نیازمند همدلی همه مسئولان است.

تفرقه و اختلاف در زمینه تیم گهر "سم" است

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه تفرقه، اختلاف و متهم کردن یکدیگر در این زمینه "سم" است، عنوان کرد: باید برای موفقیت تیم گهر از امکانات مالی، فنی، تشویق بازیکنان و ... استفاده شود.

وی با ابراز گلایه از برخی مسئولان استان لرستان در این زمینه بیان داشت: متاسفانه برای حل مشکلات تیم گهر برخی مسئولان به صورت جدی ورود پیدا نکردند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید براینکه عدم توجه به رفع مشکلات تیم گهر هم از سوی برخی مسئولان لرستان و هم کادر فنی تیم بوده است تصریح کرد: حضور تیم گهر در لیگ برتر یک امتیاز و موفقیت محسوب می شود و باید به گونه ای کار شود که این موفقیت حفظ شود.

بازیهای گهر در لرستان برگزار شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انجام بازیهای تیم گهر در خارج از استان اشاره کرد و گفت: انتقال تیم گهر به خارج از لرستان برای انجام بازی از اول هم اشتباه بود چرا که با این کار روحیه بازیکنان تیم از بین رفت.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه بازی های تیم گهر هنگام میزبانی باید در لرستان برگزار شود گفت: میزبانی بازیهای تیم گهر باید در لرستان باشد، چرا که در این صورت است که تیم موفق خواهد بود.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: مسئولان باید به گونه ای کار می کردند که هم امکانات برای بازی تیم گهر در لرستان فراهم می شد و هم اینکه بازیکنان فکر کنند که پشتوانه ای در استان دارند.

وی با بیان اینکه شکست و پیروزی هر تیمی به اعتماد به نفس بازیکنان بستگی دارد عنوان کرد: قبل از هر چیزی روحیه امید و اعتماد به نفس بازیکنان رمز موفقیت هر تیم است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید براینکه کادر فنی باید به بازیکنان تیم اعتماد به نفس داده و اقدام به بازسازی روحیه آنها کند تصریح کرد: در این راستا تیم گهر باید به استان برگردد و بازی های خود را در لرستان برگزار کند.

نباید از اخلاق و معنویت بازیکنان غافل شویم

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: این تیم با هر سختی که هست باید در لرستان بازی کند چرا که موفقیت این تیم با بازی در استان خودمان بیشتر از جاهای دیگر است.

وی با تاکید بر جلوگیری از تشدد آرا توسط مسئولان و کادر فنی تیم گهر بیان داشت: به طور حتم این امر به تیم گهر ضربه زده و موجب دو دستگی می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین با تاکید بر ضرورت وجود روحیه معنویت و داشتن اخلاق میان بازیکنان تیم تصریح کرد: به طور حتم اگر بد اخلاقی وجود داشته باشد به جایی نخواهیم رسید.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید براینکه نباید از اخلاق و معنویت بازیکنان غافل شد افزود: در این راستا باید افرادی در کنار بازیکنان تیم باشد و اخلاق و معنویت را بین آنها گسترش دهند.

برای آینده ورزش لرستان برنامه ریزی صورت گیرد

وی همچنین با تاکید بر داشتن برنامه برای آینده ورزش لرستان بیان داشت: حضور تیم گهر در لیگ برتر نشان دهنده این است که لرستان می تواند در این عرصه موفق باشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه باید برای آینده ورزش لرستان برنامه ریزی صورت گیرد و مشکلات و نواقص موجود در این زمینه برطرف شود افزود: در این راستا باید از تجربیات گذشته برای موفقیت ورزش لرستان در آینده استفاده شود.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه اولین گام در این زمینه برداشته شده است، گفت: با توجه به علاقمندی جوانان لرستان باید برنامه ریزی لازم برای پیشرفت ورزش وجود داشته باشد.