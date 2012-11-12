دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان آموزش فنی و حرفه ای کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم این افتتاحیه اظهار داشت: کسی که در راه امرار معاش و کمک به رزق و روزی خانواده تلاش می کند مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند.

سید محمد رضا موالی زاده دوران بازنشستگی را دوران شکوفایی دانست و افزود: در این دوران استعدادهای افراد به سرحد کمال رسیده و سرد و گرم زندگی را چشیده است.

وی بیان کرد: بازنشستگان حامل تجربیات گران بهایی هستند که این تجربیات می تواند در جهت کمک به نسل آینده ساز کشور بسیار مفید واقع شود.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: اسلام با دید کرامت به انسان می نگرد و خداوند در قرآن انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده است.

موالی زاده آموزش های فنی و حرفه ای را در کشور ضروری دانست و ادامه داد: مهارت آموزی ریسمانی است که علم را به ثروت متصل می سازد و منجر به اشتغال می شود و با ایجاد اشتغال ناهنجاری های اجتماعی کاهش یافته و شور و نشاط افزایش می یابد.

وی بر غنی سازی شغلی تاکید کرد و گفت: باید تفاوت بین جایگاه اجتماعی شغل ها در جامعه از بین برود.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای می توانند بخش تعطیل و غیر فعال جامعه را رونق بخشیده و فعال کنند.

در ادامه این جلسه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان افزود: هدف از افتتاح دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان را استفاده از تجربیات افراد بازنشسته است.

جمیل احمدی بر افزایش ارتباط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان با بازنشستگان تأکید کرد و بیان کرد: بازنشستگان گنجینه های این اداره کل هستند که می بایست مورد کرامت قرار گیرند.

وی گفت: کسب نتایج و جایگاه کنونی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان را حاصل تلاش و کوشش بی دریغ بازنشستگان دانست.

این مراسم با حضور مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی استانداری کردستان، مدیر بازنشستگی استان کردستان، روسای ستادی، بازنشستگان و کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان برگزار شد.