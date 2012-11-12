دشمن در تلاش برای فاصله انداختن بین مردم و روحانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر دوشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر استان بر تبیین و تفسیر درست فلسفه قیام عاشورا در جانعه تاکید کرد و اظهارداشت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر در راس این قایم قرار دارد.

وی با بیان اینکه روحانیون در تبیین فلسسفه قیام امام حسین(ع) نقش ارزنده ای دارند، عنوان کرد: از گذشته روحانیون و مراجع به حل مشکلات مردم می پرداختند و موجب آرامش و نشاط جامعه، توسعه ارزش هاس اسلامی و دینی می شوند.

وی با بیان اینکه باید از تمامی فرصت ها در راستای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر استفاده شود، تصریح کرد: بر پایی نماز اول وقت باید در دستگاه های اجرایی مورد توجه مسئولان باشد.

رشید با اشاره به اینکه مهمترین رکن سازندگی جامعه امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: ترویج اخلاق نیکو، شادابی و رسیدگی به مشکلات مردم از جمله این ارکان هستند.

استاندار خراسان جنوبی از عفاف و حجاب به عنوان مصادیق بارز معروف یاد کرد و بیان داشت: این مقوله باید به بهترین نحو در دستگاه های اجرایی رعایت شود.

وی بیان اینکه مداحان در زنده نگه داشتم عاشورا نقش بی بدیلی دارند، یادآور شد: نباید به گونه ای رفتار شود که در جلسات عزاداری وقت زیادی صرف مداحی و مداحان از عالمان دینی مهمتر محسوب شوند.

رشید با اشاره به اهمیت موضوع نماز و عفاف گفت: احیای نماز و عفاف در جامعه موجب تحکیم روابط اجتماعی و فردی می شود لذا توجه همه جانبه به این موضوعات ضروری است.